黃子佼涉撞傷女鐵騎士逃逸 發聲明呼冤：沒聽到呼叫或碰撞聲！

【on.cc東網專訊】台灣藝人黃子佼先前因性騷擾風波、創意私房事件消失在螢光幕前，今日（7日）又傳出他8月駕車行經新北三重區時，不慎與女電單車司機發生碰撞，事後卻未等執法人員到場就離開，引起軒然大波

從錄影片段開出，黃子佼與60歲女機車騎士發生擦撞，尚未等執法人員到場，黃子佼已離開，女鐵騎士隨後驗傷報案，執法部門依肇事逃逸、過失傷害將黃子佼函送新北地檢署偵辦，詳細肇責仍待進一步釐清。黃子佼今日（7日）發聲表示，報道不正確：「當下行車視線，也自然是望向左前方彎道路段，未查右後方任何異狀，所以沒有逗留依規定善後，並非知情而肇事逃逸。」

廣告 廣告

黃子佼透過律師表示：「影片顯示，在此同時，後方一台機車，從黃先生車子的右側，同向往前行駛。影片繼續顯示，黃先生車子駛離，但該機車竟已經翻倒在地。雙方權責，尚待檢方釐清。」而他是9月底才收到派出所通知，「黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。」

黃子佼聲明如下：

根據今日部分媒體報道黃先生發生之交通事故，內容有誤，特此通知。

根據二重派出所調閱當天現場路邊監視器，影片清楚錄示：黃先生駕駛的車輛，是為閃避與禮讓左前方對向的摩托車，採取煞車動作，停頓讓行，才繼續往前方左彎道前進。

影片顯示，在此同時，後方一台機車，從黃先生車子的右側，同向往前行駛。

影片繼續顯示，黃先生車子駛離，但該機車竟已經翻倒在地。雙方權責，尚待檢方釐清。

而車內的黃先生，當下專心開車，並未聽到任何呼叫或右側碰撞聲音，因此，自然沒有下車查看後離開的畫面，是依照常理，持續穩定往前行進。

當下行車視線，也自然是望向左前方彎道路段，未查右後方任何異狀，所以沒有逗留依規定善後，並非知情而肇事逃逸。

黃先生是於九月底，接到派出所通知，才得知八月底現場此況。

在九月底派出所通知筆錄約定日之提早五天，黃先生已親自開該車前往，提供拍照鑑識（目前尚無結果），且誠懇積極處理筆錄事宜。

黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。

請報道時，尊重事故現場事實。勿干擾調查進度。

如有疑慮，懇請務必洽三重分局二重派出所，查證以上所述之監視器影片內容，請勿以訛傳訛誤導視聽。

特此，感激不盡。祝大家行車平安。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】