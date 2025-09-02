從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
黃子華慶祝65歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？
劉嘉玲尋日喺IG發限時動態，分享為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日嘅相片，多位劇場界人物如蘇玉華、潘燦良、蝦頭（楊詩敏）、編劇黃詠詩等都有到賀。喺合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公，似乎關係匪淺，唔少網民都紛紛討論子華神係咪pool已出，呢位疑似「新任子華嫂」又係邊位。
有網民從髮型及打扮估計「子華背後嘅女人」係劇場人黃呈欣，仲話子華同黃呈欣狀甚親暱影合照，幾乎等於官宣戀情！翻查資料，黃子華2011年演出嘅舞台劇《咁愛咁做》就同黃呈欣一齊合演，加上子華多年來不時有同本地劇場界合作，同黃呈欣志趣相投撻著絕對唔出奇。
黃呈欣2009年畢業於香港演藝學院戲劇學院，演出及創作過多個舞台作品，並且係藝君子劇團藝術總監，另外又參演過柳應廷《砂之器》MV，以及電影《命案》等。
