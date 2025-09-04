習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公，似乎關係匪淺，唔少網民都紛紛討論子華神係咪pool已出，有網民從髮型及打扮估計「子華背後嘅女人」係劇場人黃呈欣！翻查資料，黃子華2011年演出嘅舞台劇《咁愛咁做》就同黃呈欣一齊合演。
唔少人想恭喜黃子華之際，子華就喺個人facebook專頁發文回應，確認相中人係好友黄呈欣。不過子華又寫道「10多年前在《咁愛咁做》舞台劇中，飾演我的女兒。自此每次見面，都會像父女般互相擁抱。而我們上次見面，大概在五年前。這次適逢老竇生日，當然更加鬼馬。完！」。有fans見到子華咁回應就問「我可唔可以都叫聲你做老豆，然後比我攬下你呀」。
子華「囡囡」黃呈欣2009年畢業於香港演藝學院戲劇學院，演出及創作過多個舞台作品，並且係藝君子劇團藝術總監。黃呈欣曾經獲得香港舞台劇獎最佳女主角、女配角及最佳導演獎，另外又參演過柳應廷《砂之器》MV，以及電影《命案》等。
