習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「我不姓何，沒那麼多身家，怎可以生仔？」
在《破‧地獄》中，黃子華飾演婚禮策劃師魏道生，和女友周家怡的狀態曖昧，交往多年決定不結婚，意外懷孕但劇終又沒正面交代孩子去向。雖說以上的情節安排是導演的決定，但又和黃子華在現實生活中的想法有點交匯：「地球上有生仔派，有不生仔派。我沒那麼多身家，如果未來有多點工作和機會可以想一想，否則都不敢想。」生仔除了愛，很現實地也需要錢，雖然黃子華應該也是說笑居多，但假如黃子華也需要擔心養育孩子的支出，那些「窮有窮養」派似乎也可以再思考一下。
「很多人結婚，最初以為自己是婚姻的用家，後來發覺自己是感情的炒家。」
很多人嚮往結婚，是因為見證父母的幸福，而黃子華對婚姻沒特別嚮往，甚至是不婚主義者，是因為他未曾羨慕父母的關係。他曾形容父母早就離婚，自己對生父的印象模糊，和後父關係也不親近：「童年不算幸福，有很多不開心的事情，希望設法忘記。」因為沒想要結婚，他認為結婚證明書沒太特別，婚姻也沒很珍貴，但愛很珍貴。其實愛又不一定要結婚，結婚沒愛那麼純粹：「很多人結婚後發覺自己是感情的炒家，於是想離婚。但離婚又要處理幾年，看到全條街都是新盤靚盤，自己那個盤又放不出，多難受。」
「世上有100分男孩、100分女孩，但沒有100分伴侶。」
黃子華雖然沒結過婚，但他看得透徹，再把愛情和香港人很關心的買樓、買車、買股票連在一起，就份外有切膚之感。他曾把愛情形容為股票，未買入前總是像火箭般狂升。在世界變成只餘下一男一女，然後日對夜對後，就開始有想要孩子的想法，黃子華形容孩子就變了「第三者」：「只餘下你跟我，你會感覺到到這遊戲玩不了太久。兩人相愛，當然不想有第三者，但為什麼你想生仔？」本來以個體存活的男和女，本來都是100分男孩和100分女孩，但因為生活是骨感的，共同生活是現實的，就總不會得出100分伴侶。但說到底，無論是戀愛或婚姻都貴在真誠溝通，關於溝通，黃子華也一針見血：「我從沒遇過一個溝通沒問題的人，男女皆是。」
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
BTS柾國「黃金忙內」28歲生日，盤點Jungkook這寶藏男孩無法抗拒的反差魅力
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
其他人也在看
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
SFC/HKMA調查：股票掛鉤產品去年銷售按年增長43% 為去年最暢銷結構性產品種類
證監會與金管局今日(4日)發表有關非交易所買賣投資產品分銷情況的年度聯合調查結果顯示，在強勁市場動力下蓬勃發展，股票掛鉤產品依然是最暢銷的結構性產品種類，其銷售達17,290億元，按年增長43%， 調查結果顯示，去年所有主要投資產品種類均錄得顯著的銷售增長。認可集體投資計劃的銷售上升96%至14,000億元，結構性產品及債務證券的銷售分別按年上升30%及29%。受訪公司表示，普遍觀察到投資者情緒較一年前高漲，積極追求符合其風險胃納及投資目標的產品。 另外，從事投資產品銷售的公司數目上升9%至414家的新高，當中多達46%的公司的銷售錄得一倍以上的按年增幅。大型公司數目上升12%至101家。此外，負責分銷投資產品的人員增加4%至超過19,000名，而完成至少一項交易的客戶則增加28%至超過120萬名，數目均創下歷史新高。 證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，產品銷售顯著上升，突顯這些公司對本港金融市場的投入及投資者對市場的信任。金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟表示，投資交易的強勁增長，反映投資者對香港投資市場活力的信心及興趣，並支持市場生態持續增長和發展。(ca/da)~ 阿思達克財經新AASTOCKS ・ 2 小時前
蔡卓妍感情生活備受關注 孖「新歡」睇騷傳戀情
【on.cc東網專訊】女神蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰由拍拖到分手再傳復合後，一直鮮有新緋聞，日前她在社交網上載滿面唇印的嘟嘴自拍照，留言「錫之呼吸」，二次創作大熱的日本動漫《鬼滅之刃》中「14個呼吸法」以外的第「15個呼吸法」，相當追上潮東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
黎煒熹：從賽車愛好者到卡丁賽車樂園創辦人的速度之旅
在廣州番禺區，名為「一起卡丁賽車樂園」的卡丁車場正成為賽車愛好者的新熱點。這座樂園不僅是全國市區內最長的賽道，還融合了娛樂與專業培訓的元素。作為創辦人之一，黎煒熹（以下簡稱熹sir）從一名29歲才接觸卡丁車的「新人」，到如今開設自己的賽車場，他的故事充滿熱情與堅持。「賽車不...men’s Reads ・ 1 天前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？
17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
大圍居屋美松苑三房遺產盤減價近16%沽 呎價不足6500元(有圖)｜二手成交
二手居屋交投活躍，萬方地產區域經理葉搏麟表示，大圍美松苑C座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，坐向西望園景，屬遺產貨。 據了解，單位放盤約一個月，原開價428萬元放售，最後減價68萬元或約15.9%，以360萬元居二市場價沽出，呎價約6,498元。 葉搏麟指，原業主於1996年以居二價113萬元一手am730 ・ 1 天前
中國閱兵｜習近平偕普京金正恩閱兵 特朗普發文：你們正在密謀反抗美國｜Yahoo
北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩同步亮相天安門城樓，一同觀賞「九三閱兵」。美國總統特朗普在社交媒體發文回應：「請代我向普京及金正恩致以最誠摯的慰問，因為你們正在密謀反抗美國。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月折上折低至21折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋折上折低至56折、JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國研究發現部分「永久化學物」或增多次流產風險 易潔鑊、化妝品均廣泛應用︱Yahoo
【Yahoo 健康】廣泛應用於防水塗層、化妝品等的「永久化學物」（PFAS）再次被點名，指與生殖健康風險有關。北京一項研究發現，血液中若含有較高濃度的多種 PFAS 化合物，女性出現「不明原因習慣性流產」的風險顯著上升。Yahoo 健康 ・ 1 天前
貝沙灣眾狗主申訴陷水深火熱 用水沖洗狗狗便溺照罰1,500元 要求戴口罩及只准乘貨用升降機
【動物專訊】本報早前報道天水圍有屋苑聲稱准養狗，卻嚴禁狗主在屋苑內遛狗，這類歧視狗狗屋苑問題只是冰山一角，本報收到多名南區貝沙灣住戶申訴，指貝沙灣管理處及業委會在去年開始對狗主極度苛刻，狗主即使以水沖洗狗狗小便，仍被管理處罰款1,500元，有狗主被多次罰款高達過萬元，管理處甚至透過小額錢債審裁處向狗主追討。狗主們又表示，管理處不但要求狗主需使用骯髒的貨用升降機或樓梯出入，最近更要求狗隻戴口罩，直言貝沙灣對狗主過度懲罰，成為一個對狗狗及狗主極度敵視、不安全、毫無溫情的社區，很多狗主帶狗散步都感戰戰兢兢，極度不安。 狗主Y小姐表示，過去貝沙灣有對沒清潔狗隻便溺向狗主罰款，但以往只是數百元，而且用清水沖洗狗狗小便並沒問題，然而自新業委會上場後，自去年開始，罰款安排便變得對狗主極不友善和過度苛刻，包括將罰款提升1,500元，當中1,000元清潔費和500元行政費，而且即使狗主用水沖洗，仍被視為沒妥善清潔而罰款，而有關安排事前沒有通知狗主，狗主是突然被罰款才得知。她說：「政府指引建議都是以清水沖洗尿液，但管理處拒絕承認這是清理，還要住戶用吸水物料，但諷刺的是，貝沙灣清潔工人自己也只是用清水沖洗，香港動物報 ・ 56 分鐘前
ESPN：新季NBA明星賽再改制
【Now Sports】NBA明星賽續漸被球迷視為吸引力下降比賽，上屆的全明星於改制下，依然難以得到正面評價，故新賽季明星賽，據悉又將會改制度。據ESPN得到的消息，新一屆在洛杉磯快艇主場進行的全明星周末，其中重頭戲明星賽，會分為3支8人球隊爭奪，包括兩支美國隊，以及1支世界隊，作單循環形式比賽。聯盟及球員工會成員，周三在商討明星賽制中，建議每場比賽進行12分鐘，以決定勝負。上屆的明星賽，由4支8人隊伍，以淘汰方式角逐冠軍，每場比賽以40分為勝出目標。今屆明星賽安排於2026年2月15日進行，而洛杉磯作為2028年夏季奧運會的主辦城市，希望以NBA明星賽，引起外界對這個城市重新注意，是一個能夠舉辦大型體育盛事之都。now.com 體育 ・ 1 小時前
牧羊犬被綁電動單車拖行半小時 地染成血路跑到嘔泡亡(慎入有片)
南韓天安市東南區新富洞上月22日晚間發生一宗令人髮指的虐待動物事件。一名50多歲飼主，聲稱認為自家澳洲牧羊犬「帕夏」(音譯)過胖，竟將牽繩綁在電動自行車上，以時速10至15公里於悶熱氣候下遛狗超過30分鐘，導致狗狗口吐白沫、流血倒地哀號，最終送院途中不治。警方調查後發現，這名飼主還涉及多起動物虐待行為，激起動保團體及民am730 ・ 1 天前
愛爾蘭五旬婦謊稱外遊 獨往瑞士安樂死 骨灰寄回家 女兒收包裹淚崩
令人鼻酸的故事……愛爾蘭一名58歲母親為免家人傷心，便謊稱去立陶宛度假，瞞著家人獨自前往瑞士接受安樂死，孤獨了結餘生。突然傳來母親死訊，女兒震驚，更痛心母親的骨灰像包裏般寄回家…… 安樂死｜死前向網友吐心聲 英國《每日郵報》報道，斯勞(Maureen Slough)今年7月8日獨自飛往瑞士巴塞爾，兩天後在合am730 ・ 23 小時前
陳詠詩與男友火辣水中啜 Un來Un去激情動作片流出
【on.cc東網專訊】影都影了！出爐港姐冠軍陳詠詩當選後繼續被起底，昨日更有與富貴男友「蜜」照流出。她出席活動時講明自己Po得出來，就是光明正大，沒有不見得光的事情。事實上，她參選港姐後，早已為自己社交網「洗地」，所有與男友的親密照和短片放番入雲端，獨自收藏，不東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
孫藝珍威尼斯紅毯髮型驚豔全場！女神同款「韓系水波捲」掀熱搜
Look 1：機場白背心×韓系水波捲孫藝珍抵達威尼斯前，以一身 白色背心＋白色牛仔褲 現身機場，腰間搭配黑色腰帶，肩背 Testoni Jole36 大象灰手袋，再戴上黑色墨鏡，簡約卻星味滿滿。而髮型的部份，有沒有發現孫藝珍的頭髮變得更黑更亮了？搭配自韓系水波...styletc ・ 1 天前
冼拿爭取今年4大滿貫全入決賽
【Now Sports】世界網球男單一哥冼拿，周三在美國網球公開賽，擊敗意大利隊友姆錫迪，取得一席4強資格，而他只差一場勝利，便可做出今年4項大滿貫賽事，都能夠躋身決賽的佳績。現年24歲的冼拿（ Jannik Sinner）正處於網球員生涯順勢，今年之前的3項大滿貫賽事，最終都打入男單決賽，並且在澳網及溫網，贏得冠軍，僅在法網不敵艾卡拿斯，屈居亞軍，而他今次美網亦打入4強，只要擊敗對艾加阿利亞森，便可完成今年賽季4大滿貫都打入決賽佳績。冼拿賽後也認為自己今場對姆錫迪的發揮穩定。「在我角度而言，今場發揮很好，亦頗硬淨，尤其開局非常好。我們彼此了解，來自同一個國家，很多意大利球手進入主賽圈，故在此打波感覺良好。我們在台維斯盃合作，但這樣的比賽必須摒棄友誼關係，但賽後握過手後，所有事情都回復正常。」目前，冼拿已經連續5項大滿貫賽事打入最後4強階段，硬地場賽已經連勝26場。now.com 體育 ・ 2 小時前
【7-11】本週著數之選 喜瑪拉雅山鹽糖 $10/2件（即日起09/09）
即刻睇下今個星期 7-Eleven有咩搶手貨！YAHOO著數 ・ 3 小時前