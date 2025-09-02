黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？

黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。

「我不姓何，沒那麼多身家，怎可以生仔？」

在《破‧地獄》中，黃子華飾演婚禮策劃師魏道生，和女友周家怡的狀態曖昧，交往多年決定不結婚，意外懷孕但劇終又沒正面交代孩子去向。雖說以上的情節安排是導演的決定，但又和黃子華在現實生活中的想法有點交匯：「地球上有生仔派，有不生仔派。我沒那麼多身家，如果未來有多點工作和機會可以想一想，否則都不敢想。」生仔除了愛，很現實地也需要錢，雖然黃子華應該也是說笑居多，但假如黃子華也需要擔心養育孩子的支出，那些「窮有窮養」派似乎也可以再思考一下。

「很多人結婚，最初以為自己是婚姻的用家，後來發覺自己是感情的炒家。」

很多人嚮往結婚，是因為見證父母的幸福，而黃子華對婚姻沒特別嚮往，甚至是不婚主義者，是因為他未曾羨慕父母的關係。他曾形容父母早就離婚，自己對生父的印象模糊，和後父關係也不親近：「童年不算幸福，有很多不開心的事情，希望設法忘記。」因為沒想要結婚，他認為結婚證明書沒太特別，婚姻也沒很珍貴，但愛很珍貴。其實愛又不一定要結婚，結婚沒愛那麼純粹：「很多人結婚後發覺自己是感情的炒家，於是想離婚。但離婚又要處理幾年，看到全條街都是新盤靚盤，自己那個盤又放不出，多難受。」

「世上有100分男孩、100分女孩，但沒有100分伴侶。」

黃子華雖然沒結過婚，但他看得透徹，再把愛情和香港人很關心的買樓、買車、買股票連在一起，就份外有切膚之感。他曾把愛情形容為股票，未買入前總是像火箭般狂升。在世界變成只餘下一男一女，然後日對夜對後，就開始有想要孩子的想法，黃子華形容孩子就變了「第三者」：「只餘下你跟我，你會感覺到到這遊戲玩不了太久。兩人相愛，當然不想有第三者，但為什麼你想生仔？」本來以個體存活的男和女，本來都是100分男孩和100分女孩，但因為生活是骨感的，共同生活是現實的，就總不會得出100分伴侶。但說到底，無論是戀愛或婚姻都貴在真誠溝通，關於溝通，黃子華也一針見血：「我從沒遇過一個溝通沒問題的人，男女皆是。」

