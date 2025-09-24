黃子華High爆高唱《男親女愛》主題曲 音樂人Iris貼子華神Live片：超級回憶殺｜有片

黃子華和「Do姐」鄭裕玲主演的TVB劇集《男親女愛》多年來大受歡迎，當中由黃子華主唱的主題曲《藍天》亦是不少人的集體回憶。音樂人Iris Liu於Threads發佈帖文，分享黃子華唱出首本名曲《藍天》的影片，吸引大量網民觀看。

《男親女愛》主題曲

Iris貼出黃子華唱《藍天》的影片，亦分享與黃子華、麗英、廖子妤、心駖@COLLAR、「小野」盧鎮業等的合照，可見現場星光熠熠！Iris說：

「東日聯歡會❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

現場聽到《藍天》！！！😭😭😭

超級回憶殺🥵

今晚見到咁多賞心悅目嘅面孔真係好幸福🥰

#各位慶功我地準備開工🤟🏻」

帖文引來不少網民讚好，有網民留言：「如果有鄭裕玲喺度仲正」、「佢做余樂天嘅時候呢班人幾歲😂😂😂」、「痴筋 佢把聲加埋成個look話係男親女愛嗰時我都信⋯子華神真係好癲痴」、「回憶殺🥰🥰🥰」、「子華神真係keep得好好」。

黃子華唱出《男親女愛》主題曲《藍天》

子華神大受歡迎