黃宗澤信守承諾煲湯畀汪明荃 1小時製作過程全曝光

【on.cc東網專訊】藝人黃宗澤（Bosco）早前出席劇集《風華背後》拜神儀式時透露，自己在拍劇時在3大重要任務，其中之一便是煲湯回饋阿姐（汪明荃）昔時照顧。近日，信守承諾的Bosco紀錄整個煲湯過程，並分享上社交平台。

從影片中可見，「波記廚房」今次下廚的菜式是節瓜章魚蠔豉茨實湯，Bosco預先已準備好需要的食材，首先把節瓜切成塊狀，其次依次處理章魚和陳皮，最後水滾後放下所有食材，小火煲煮1小時便完成，影片中即使Bosco甚少出聲，頑皮性格的他仍用手勢做出一系列搞笑動作，令人忍俊不禁。隨後Bosco把湯水分裝在數個保溫壺內，帶到拍攝現場給予汪明荃、蔡少芬、朱茵，相當有心有愛。

