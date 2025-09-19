黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣

黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。喺前日（17日），黃宗澤與內地女星孫儷、周柏豪及何超蓮喺中環出席時裝品牌活動，不過黃宗澤嘅造型就引起網民熱烈討論。

忙於拍攝劇集《風華背後》嘅黃宗澤，前日抽空參與時裝活動，期間著上紅色女裝外套，配上黑色闊褲及黑色女裝手袋，手指更塗上指甲油。唔少網民見到佢嘅造型後，隨即留言，有人更指佢好似劉慧卿及扮向佐，例如「嘩，黃淙澤仲（做）咩著到咁恐怖😱成個女人咁，好老套又核突仲揸手袋」、「黃阿姨.....🤭🤭🤭」、「老土到呢」、「你估個個都可以好似GD咁咩」、「黃宗澤好似師奶」、「係咪扮向佐呀？」、「學GD?」、「黃宗澤 = 劉慧卿」、「立下眼真係好似劉慧卿」、「我諗起我阿媽去拜年嗰個樣」等等。

廣告 廣告

黃宗澤

黃宗澤

黃宗澤

黃宗澤

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！