黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低

憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」，只見他身穿一身黑色衣服，配上暗閃的長外套，左耳戴着閃亮的耳環，妝容打扮完全符合其型男格局；可惜外套沒有束腰設計，加上拖地的長長尾擺，令其行「catwalk」式的出場時頓變「移動水桶」，原本身高達1.8米的Bosco，被網民形容「視感150cm」，有人更戲稱「以為佢踎低咗」，指其身高被大衣「沒收了」，認為糟塌了其模特兒身型與俊男樣貌。

如果只看黃宗澤的上半身，完全符合其型男印象。（小紅書@失眠大戶（磕戲研究所））

廣告 廣告

黃宗澤到深圳出席活動時穿着全身黑衣登場，身高1.8米的他，卻被笑稱視感只有1.5米。（小紅書＠娛樂眾生相影片截圖）

1.8米的黃宗澤，穿上黑衣出席活動，被指視感如1.5米。（小紅書影片截圖）

Bosco近年多次作出中性甚至帶點女性化的打扮，其中穿著紅色女裝外套，配上黑色闊褲及黑色女裝手袋，手指更塗上指甲油的「大媽look」，更震撼地令人留下深刻印象，有網民甚至形容他的異類打扮跟前立法會議員劉慧卿「撞樣」，完全是「型男變師奶」，跪求他穿如一般西裝就好，「別跟網友們過不去」。