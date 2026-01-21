黃宗澤明明身高180cm卻慘變150cm？這3點避免「穿搭視覺陷阱」，不費力升級韓系長腿oppa

黃宗澤早憑《新聞女王2》奪得 TVB 雙料視帝，近年衣品漸趨成熟的他，昨日於深圳出席《2025時尚之夜》活動時突然失手，網民指「時裝災難」重臨，不過看來只是一時失手，尚有進步空間！

（小紅書：T叔叔多舊娛帶您睇今娛）

黃宗澤近年衣著更低調成熟，透過 37 、64 的穿搭比例顯高，比起初出道時的混搭造型好看甚多。近日出席活動時，穿上一身全黑穿搭，當中閃片長外套除了尺寸過大，欠了束腰設計更衣擺長至拖地，直中「顯矮」的時裝禁忌，瞬間由 180cm 高型男變成了「 150cm 小矮人」！

穿搭視覺陷阱1）直筒腰身顯累贅

（Getty Images）

（Getty Images）

黃宗澤所穿的外套肩線寬闊，更有「落肩」drop shoulder 的剪裁。一旦腰線沒有束緊，容易形成如「水桶」般的直筒身型，即使有 1.8 米高也很難駕馭！

（IG：@byeonwooseok 邊鍚佑）

穿搭建議：長身外套建議選擇束腰剪裁，肩線也不宜過於寬橫。如邊鍚佑般選擇略寬闊的肩線，配合束腰設計使整體造型更俐落，避免顯矮顯肥。

穿搭視覺陷阱2）過長衣擺顯矮小

（小紅書：星娛樂Online ）

過長的拖尾衣擺讓人看來十分累贅，也有點老氣的過時感覺，看起來就如「小矮人」般不夠俐落。建議長外套選擇長及過膝即可，避免看起來有「衣不稱身」的感覺，也盡量不要挑選有拖尾的衣物搭配。

（IG：@thv 金泰亨）

穿搭建議：如想穿搭闊腳褲，可選擇短外套更顯腿長，希望穿上長外套的話，如金泰亨般褲子建議可選較修身的款式，避免貪心「由頭闊到落腳」，簡單俐落就是帥氣重點。

穿搭視覺陷阱3）全黑臃腫沒留白

（小紅書：星娛樂Online ）

黃宗澤除了「由頭闊到落腳」，更「由頭黑到落腳」，黑色外套已非常厚重，更加上黑色高領冷衫、闊腳褲、厚底黑皮鞋及黑色拖尾，沒有深淺色彩層次將整個人完全「淹沒」，看不到腰線、頸部及腿部，180cm 也頓時變成 150cm。

（IG：@seonho__kim 金宣虎）

穿搭建議：穿搭適當的「留白」，可留有空間讓造型看起來更俐落。試想像，冷衫換上深 V 款式，再配上高腰的褲子修出腰線及長腿，再換上具有深淺層次的啡色、灰色，馬上變成如金宣虎般的長腿oppa！

45歲黃宗澤Bosco入行27年終奪雙料視帝，熱愛時裝亦曾被批「時裝車禍」的穿搭進化法則

