42歲黃宗澤Bosco入行27年終奪雙料視帝，熱愛時裝亦曾被批「時裝車禍」的穿搭進化法則

42 歲黃宗澤入行 27 年終奪雙料視帝，演藝實力終備受肯定！黃宗澤於《萬千星輝頒獎典禮2025》中憑劇集《新聞女王2》奪得「大灣區最喜愛 TVB 男主角」及「最佳男主角」獎項，成為雙料「視帝」演藝實力備受肯定，而他的「時裝實力」也隨年漸長，由「時裝車禍」逐步進化為「時裝達人」！

黃宗澤曾被封為「時裝車禍」 浮誇衣著備受劣評

黃宗澤一向熱愛時裝，年輕時的「大膽穿搭」被評為雜亂無章，將多種色彩及剪裁混搭之下，看起來沒有自己風格，更被認為是「時裝車禍」。

黃宗澤以往的造型總有點「著錯衫」的感覺，自身風格未明而喜愛越級挑戰，容易將互不相配、顏色剪裁鮮明而配襯難度高的單品一次過穿上身。除了「衣不稱身」突顯身材缺點外，更有「太多亮點」、「湊湊合合」的感覺，備受劣評也是可以理解的。

Bosco 時裝進化法則1）減法穿搭

近年 Bosco 開始建立自身的風格，將「搶眼」的焦點單品作為穿搭重點，一件重點單品配襯較低調的「陪襯」單品，使造型更具亮點及個人風格。喜愛搶眼單品不是問題，穿搭在於「減法處理」，不需一次過將所有色彩放上身，穿搭更見自然而具隨性感。

Bosco 時裝進化法則2）低調素色

Bosco 近年不再「螢光」出沒，而是轉向低調的素色穿搭。素色不代表抹殺自己的風格，簡單俐落的西裝，配上喜愛的花紋襪子，從細節中突顯個性，比起全身也是印花更為「高章」。

Bosco 時裝進化法則3）調整身材比例

Bosco 以往的穿搭總顯得腰長腳短，近年更為認識自己的身材比例，以 3-7、4-6 比例使腿部更修長顯高。簡單的 T 恤配高腰西褲，已能看起來高佻又俐落，那些年的 7 分褲確實不是人人能駕馭的。

Bosco 時裝進化法則4）簡潔層次

Bosco 現時的穿搭更乾淨俐落，有自信的人不需層層堆疊，「一件起兩件止」就能穿出簡約自信。比起以往的多層次穿搭，看起來累贅又花多眼亂，簡單西裝外、T恤已能打造千變萬化的穿搭，基礎單品也能不無聊，有趣單品也不一定能穿得好看。

