政府統計處公布，8月至10月經季節性調整失業率回落至3.8%，其中經「補充勞工優化計劃」輸入勞工較多的餐飲服務業失業率由6.8%稍為回落至6.4%。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在電台節目中表示，從9月底開始，見到餐飲業的生意從谷底回升，因此人手需求依然存在。而出口數字，就業情況，以及旅客來港增長，對餐飲業有正面支持，故仍要靠輸入外勞填補空缺，人手增加之後，餐飲業整體服務質素有改善。

餐飲業生意回升 輸入外勞助改善服務質素

黃家和又提到在疫情期間及之後，兩餸飯興起加劇對快餐店及茶餐廳的競爭致生意流失，指兩餸飯以其靈活性及便宜的價格等吸引顧客，亦改變了消費習慣，兩餸飯店數量亦由年初的約800間增至現時約1,200間，亦提供龍蝦等貴價食材。他相信餐飲行業未來競爭會更趨激烈，亦已有大型酒樓減少樓面面積，加入「戰團」改賣兩餸飯。

籲市民「夜晚唔好匿喺屋企」 對餐飲業有幫助

黃家和稱過去大半年本港夜間消費有所增多，惟本地市場佔餐飲業約9成生意，呼籲市民「夜晚唔好匿喺屋企」，可多外出餐廳用膳，對餐飲業會有幫助。至於北上熱潮，黃家和指內地性價比較強，租金、人工及食材都較便宜，但香港靠質量及創意，而且可在國際採購食材、國際視野比內地強，「唔係輸晒」。

談到內地餐飲企業來港拓展業務，黃家和指他們會使用人工智能技術降低人力開支，並在內地大量採購食材，降低成本，當他們在香港站穩陣腳後，便會出海外，如新加坡等地發展。

對於兩電前日宣布減電費，黃家和表示，不僅餐飲能受惠，整個供應鏈以及工場都會受惠，能有助減輕通脹壓力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/黃家和-兩餸飯增至1200間-競爭更激烈威脅快餐店茶餐廳/620428?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral