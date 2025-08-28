黃岩島撞解放軍驅逐艦 華海警船泊三亞基地維修

【on.cc東網專訊】中國海警南域艦（舷號3104）本月11日在黃岩島附近水域，驅趕菲律賓海岸防衞隊巡邏船期間，不慎與解放軍海軍052D型導彈驅逐艦桂林號（舷號164）碰撞，南域艦艦身受損。英媒周三（27日）公開最新衞星圖片顯示，南域艦正在海南三亞附近的榆林海軍基地維修。

衞星圖片可見，南域艦停靠在榆林海軍基地的乾船塢，艦艏處幾乎已經完全消失，前方及側邊則各有一艘拖船。

這是中國軍艦首次在南海發生碰撞事件，菲律賓指事發當日菲律賓海岸防衞隊巡邏艦蘇魯安號執行任務期間，成功規避水炮攻擊。南域艦高速追逐蘇魯安號，在右舷方向展開危險動作，導致與桂林號相撞，南域艦艏樓嚴重受損而無法航行。中國方面沒有提及事件細節，僅指中國海警依法對菲律賓船隻採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。

