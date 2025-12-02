黃循財被批忘記日軍侵略史 林佳龍憂中日緊張持續1年

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗的涉台言論令中日關係急轉直下之際，新加坡總理黃循財上月表示希望中日緊張降溫，暗示中國應放下歷史，遭批評偏袒日本。新加坡有反對黨批評他不應介入大國爭端，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。台外事部門首長林佳龍周二（2日）則表示，中國大陸與日本之間的爭端可能持續一年，盼雙方找到緩和緊張的方式。

新加坡最大反對黨工人黨已迅速發聲明，嚴厲批評黃循財的言論徹底破壞新加坡長期標榜的中立外交形象，嚴重損害與中國等二戰受害國的友好關係，要求他立即就相關言論向民眾作出合理解釋。另有執政黨核心議員認為，黃循財的言論嚴重忽視新加坡民眾的歷史情感，是重大的政治失算，擔憂將直接影響下屆選舉的支持率。

內媒分析指，令黃循財始料未及的是，最先掀起反對浪潮的是新加坡民眾，網民翻出新加坡被日軍侵略的黑暗史，質問「勸中國忘記南京大屠殺的傷痛前，總理是否該先去新加坡戰爭紀念館走走？那裏陳列的日軍酷刑工具、幸存者的血淚證詞，難道是可以隨意丟棄的包袱？」新加坡前外長楊榮文則認為，高市早苗涉台言論或屬刻意為之，以提升自己在日本國內的聲望。

