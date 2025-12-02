大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
黃循財被批忘記日軍侵略史 林佳龍憂中日緊張持續1年
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗的涉台言論令中日關係急轉直下之際，新加坡總理黃循財上月表示希望中日緊張降溫，暗示中國應放下歷史，遭批評偏袒日本。新加坡有反對黨批評他不應介入大國爭端，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。台外事部門首長林佳龍周二（2日）則表示，中國大陸與日本之間的爭端可能持續一年，盼雙方找到緩和緊張的方式。
新加坡最大反對黨工人黨已迅速發聲明，嚴厲批評黃循財的言論徹底破壞新加坡長期標榜的中立外交形象，嚴重損害與中國等二戰受害國的友好關係，要求他立即就相關言論向民眾作出合理解釋。另有執政黨核心議員認為，黃循財的言論嚴重忽視新加坡民眾的歷史情感，是重大的政治失算，擔憂將直接影響下屆選舉的支持率。
內媒分析指，令黃循財始料未及的是，最先掀起反對浪潮的是新加坡民眾，網民翻出新加坡被日軍侵略的黑暗史，質問「勸中國忘記南京大屠殺的傷痛前，總理是否該先去新加坡戰爭紀念館走走？那裏陳列的日軍酷刑工具、幸存者的血淚證詞，難道是可以隨意丟棄的包袱？」新加坡前外長楊榮文則認為，高市早苗涉台言論或屬刻意為之，以提升自己在日本國內的聲望。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 2 小時前
美智庫料海上封鎖台將引中美衝突 日捲入恐傷亡4662人
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表「台灣有事論」令中日關係急轉直下，日本傳媒周日（11月30日）探討如果台灣真的發生緊急狀態，日本將會面臨甚麼局面，並引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年7月發表兵推報告指，一旦中國大陸海上封鎖台灣，中美極可能爆on.cc 東網 ・ 1 天前
聯儲局要嗌交？議息會議恐爆罕見重大分歧
《路透》周一 (12/1) 報導，美國聯準會 (Fed) 一向被外界批評過度追求共識，但在通膨降溫停滯、就業成長放緩的背景下，決策委員意見分歧愈發明顯。分析人士指出，未來政策會議恐出現更多反對票，不僅可能削弱 Fed 的政策訊號，也鉅亨網 ・ 18 小時前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
菲律賓總統小馬可斯爆貪污醜聞 過萬人示威促下台
菲律賓總統小馬可斯爆出貪污醜聞，馬尼拉有過萬人示威，要求他辭職下台。大批示威者手持小馬可斯的肖像，及要求他辭職的標語，由市中心黎剎公園遊行到總統府。發起示威的組織「人民反腐敗運動」指，有近2萬人參與示威。小馬可斯及其政府官員被指控收受幾十億披索賄賂，讓友好政商夥伴獲得國內防洪基礎設施合同。 但涉事的設施懷疑偷工減料，或者根本未有落成。早前菲律賓受颱風吹襲，相關防洪設施未能發揮作用，洪水造成大規模破壞，超過250人死亡。#小馬可斯 (ST)infocast ・ 1 天前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 3 小時前
波蘭總統取消與匈總理會面 因其訪莫斯科會普丁
（法新社華沙30日電） 波蘭政府今天宣布，民族主義總統納夫羅茨基因匈牙利總理奧班與俄羅斯總統普丁舉行備受批評的會談，取消原定與奧班的會面。波蘭國務秘書普希達克茲（Marcin Przydacz）在社群平台X發文表示：「鑑於匈牙利總理奧班訪問莫斯科及其相關脈絡，納夫羅茨基總統決定縮減他赴匈牙利訪問的行程。」法新社 ・ 23 小時前
中方再要求日本收回涉台言論 不要妄想蒙混過關
在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。 (WL)infocast ・ 23 小時前
華府槍擊案阿富汗嫌犯 可能於入美後才激進化
（法新社華盛頓30日電） 美國國土安全部長諾姆表示，涉嫌在華府槍擊兩位國民兵的阿富汗嫌犯可能是在進入美國後才激進化。他今天在多個訪談節目中談到嫌犯動機。法新社 ・ 1 天前
立會如期12．7選舉 與救災並進
大埔宏福苑五級大火造成過百人傷亡。在港府正全力救災下，將於周日（7日）舉行的立法會換屆選舉會否受影響備受關注。據本報了解，立法會選舉將如期舉行，選舉論壇和拉票活動亦在本周陸續恢復。多名現屆議員表示理解當局安排，認為即使推遲選舉，社會沉重氣氛也難回復，但建議選舉大滙演等慶祝活動可免則免，並料今次投票率會受挫。政制及內地事務局回覆稱，會適時公布選舉安排。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普稱他已決定聯儲局主席人選
美國總統特朗普周日表示，他已經決定了下一任聯儲局主席的人選。此前他明確表示希望他提名的人選能夠降低利率。Bloomberg ・ 1 天前
施紀賢：中國構成安全威脅 惟更緊密商業聯繫符英國利益
英國首相施紀賢周一在倫敦向商界領袖發表講話時表示，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯繫，符合英國國家利益。早前有報道指，施紀賢計劃明年訪問中國。施紀賢批評，前保守黨政府缺乏對華接觸是失職，指出自2018年以來，法國總統馬克龍已經兩次訪問中國，德國領導人亦訪問了4次。施紀賢指，英中關係長期以來忽冷忽熱，現在是時候採取嚴肅態度，摒棄簡單的二元選擇，形容兩國關係既非黃金時代，亦非冰河時期，必須認清事實，可以在保護自身的同時，與一個國家展開貿易和合作。中方早前表示，希望英方奉行積極務實對華政策，與中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展。 (ST)#施紀賢 #中英關係 (ST)infocast ・ 5 小時前
美國經濟｜多次批評減息太慢 聯儲局主席任期將屆滿 特朗普稱已定接任人選
美國總統特朗普周日表示，已決定下一任美國聯邦儲備局主席人選。他在接受訪問時指出：「我已經知道我要選誰，沒錯。」...BossMind ・ 1 天前
國際｜中方再要求日本收回涉台言論 在大是大非問題不要妄想蒙混過關
在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。 林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。Fortune Insight ・ 23 小時前
華府：與烏克蘭會談有成效 惟停火協議未有突破
美國與烏克蘭談判代表表示，就和平協議框架進行富有成效的討論，但在俄羅斯與烏克蘭停火問題上仍未有最終突破。 美國國務卿魯比奧在與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書Rustem Umerov率領的官員進行至少四個小時的會談後表示，問題相當棘手及複雜，仍有更多工作要做。 美國總統特朗普表示，俄羅斯及烏克蘭希望看到衝突結束，但認為烏克蘭存在腐敗問題，這不利於達成協議，但相信最終很有可能達成協議。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
內塔尼亞胡就貪污瀆職案尋求總統特赦
以色列總理內塔尼亞胡已提交申請,尋求總統赦免他6年前因受賄、詐騙及失信而被起訴的指控。內塔尼亞胡隨後在一段視頻中表示,對他的審判正在削弱國家團結,而今次舉動旨在幫助以色列與美國開拓新的機遇。美國總統特朗普曾多次公開呼籲特赦內塔尼亞胡。以色列總統赫爾佐格的辦公室發聲明稱,已收到有關申請。根據程序,特赦請求將轉交至司法部的專責部門,收集內部及其他相關機構意見,然後向總統提交建議,最快數周後有決定。總統辦公室強調,明白這是一項不尋常的請求,具有重大影響,在收到所有意見後,將以負責任和誠懇的態度審慎考慮。內塔尼亞胡受賄、詐騙及失信的指控涉及三宗案件,正被安排一併審理,開審已有一年。 (BC)#以色列 #內塔尼亞胡infocast ・ 1 天前
川普：俄烏和平協議大有機會 盧比歐稱還要努力
（法新社佛州海藍戴爾海灘30日電） 美國總統川普今天表示，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，要想達成協議以結束俄烏戰爭的「機會很大」。美烏在佛州會談結束後，法國總統馬克宏明天將在巴黎與澤倫斯基見面。法新社 ・ 1 天前
英財相否認就政府財政狀況誤導公眾 稱現有財政緩衝極其薄弱
英國財政大臣李韻晴否認在本月預算案前就官方預測誤導公眾，強調一直坦誠地表示需要建立更大的財政緩衝空間。 李韻晴在上月4日的演講中，以「生產力表現比先前預期更弱」為由，暗示不得不提高所得稅稅率。AASTOCKS ・ 1 天前
公立醫院為宏福苑火災傷者提供醫療服務 費用全額豁免
特區政府繼續跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作，截至周一(1日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。政府早前宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，已處理首批18宗個案。政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，昨已處理首批20個五萬元生活津貼個案。 發言人表示，政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供1元的應急補助金，截至昨日下午4時，已為超過1,900戶登記，並向1,861戶派發相關應急補助金。 此外，政府會再發放四項特別補助，分別為受傷補助、學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助，受傷補助金額為5至10萬元，學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助2萬元。 截至昨日上午，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。 政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台(www.taipodonation.hk)於周日(30日)開始AASTOCKS ・ 5 小時前
李家超：立法會選舉如期於12月7日舉行
行政長官李家超今早(2日)出席行政會議前會見傳媒，表示為長遠穩步推進社會運作，立法會選舉將如期於12月7日舉行。他又宣布，政府將成立由法官主持的獨立委員會，審視及追查今次大埔宏福苑嚴重火災起火、火勢迅速蔓延成因及相關問題，強調會調查到底、認真改革及追責到底，同時譴責趁火災事故詐騙。 李家超表示，當局會全力支援受影響人士，相關部門已陸續安排2,500人前往過渡性房屋或酒店暫住，早前成立的大埔宏福苑援助基金，由政府投入3億元啟動資金，至今捐款增至16億元，政府將確保所有款項都數用於協助居民走出困境。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前