不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。
成長於破碎家庭的黃愷欣很早便需要工作賺錢養家，早年曾於賭檔工作數年，亦在18歲那年開始在夜總會唱歌。一早便投身社會的她坦言不相信別人，亦不相信愛情，直到她於1970年代加入樂壇出道，因緣際遇下接觸了基督教，並在教會跟其失婚前男朋友重遇，二人復合後決定結婚，她再次相信愛情。
1998年，黃愷欣決定退出娛樂圈，舉家移民到美國生活。幾經辛苦終於還清所有債務，丈夫其後卻發現心臟有事，並在一天晚上毫無預警下突然離世。丈夫的離開令她一度對信仰產生動搖，更想獨自一人去一個沒人認識她的地方。直到後來，她漸漸走出傷痛且再次回到美國定居，積極參與教會活動及好好生活。
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 11 小時前
張敬軒望摵甩「軒公」名字 方健儀承認疏忽留言致歉
張敬軒已由當年嘅「軒仔」變成「軒公」，樂於提攜後輩，直言開心見到唔少新一代歌手出現。日前，張敬軒出席商場演出活動，司儀為前TVB資深新聞主播方健儀；方健儀介紹張敬軒出場：「掌聲、歡呼聲，歡迎軒公張敬軒！」張敬軒於台上獻唱多首經典歌曲，包括《幾分鐘的約會》、《青春常駐》、《青春告別式》、《櫻花樹下》等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
夏雨罕有露面撐鍾嘉欣新歌 騎騎笑再現勾起網民《溏心風暴》 回憶殺
79歲嘅夏雨從事演藝行業超過60年，更喺《萬千星輝頒獎典禮2008》憑《溏心風暴之家好月圓》甘泰祖一角奪得「最佳男主角」獎項。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
王晶狠批林志玲冇樣冇演技 大爆容貌不相同：當時還沒做醫美吧
著名導演王晶近年積極經營個人YouTube頻道，並不時於頻道上大爆圈中秘聞。日前，王晶於影片中提及公認「台灣第一名模」嘅林志玲，表現出輕視態度，直指林志玲唔夠靚，仲批評佢演技平平。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
鍾嘉欣3歲小女兒生日萌翻！全家開睡衣派對「複製貼上媽媽臉」 兄妹互動超有愛
鍾嘉欣近日在社群平台曬出為小女兒Anika（紫琳）慶祝3歲生日的溫馨畫面，只見她與三個孩子穿著親子睡衣，在滿屋Hello Kitty氣球與絨毛玩偶的包圍下開心比YA，氣氛歡樂、畫面可愛。姊妹淘 ・ 8 小時前
海都酒家結業｜「名人飯堂」金鐘海都酒家結業 開業38年光榮結業
結業潮不斷，本港很多中式酒樓都相繼結業，位於金鐘，被稱為「名人飯堂」的海都酒家亦宣布結業。這間開業38年的酒樓因租約期滿，於11月1日光榮結業。Yahoo Food ・ 10 小時前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
男大生癌逝後發文「這6字」3億人感動湧捐款
[NOWnews今日新聞]日本一名罹患罕見癌症的22歲男大學生，在確診罹癌後一直以黑色幽默在X應對病情，他在上週病逝後，透過X平台的預先排程功能，用網路迷因「哇喔～我死掉了」，幽默告別人世。這則貼文意...今日新聞 ・ 10 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 1 天前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前