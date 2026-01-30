獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。
2021年，有媒體影到黃日華與關寶慧相約聚餐，合照姿態親密，隨即被指關係非比尋常。甚至有內地媒體宣稱黃日華已向關寶慧求婚，令緋聞滿天飛。不過，關寶慧與黃日華嘅女兒黃芷晴曾多次公開否認，令傳聞時起時落，直至近日因任達華嘅爆料再度升溫。喺節目《一周星星》中，任達華被問到黃日華與關寶慧關係時，以半開玩笑嘅語氣表示：「我諗都快㗎啦！」一句幽默回應意外引起外界熱議，網民紛紛猜測二人是否真係有發展。面對輿論再次發酵，沉默多時嘅黃日華終於喺《盧海鵬鳴金收咪演唱會》上公開回應，喺現場千名觀眾見證之下，表示自己依然單身，並強調與關寶慧只係好友，絕無戀愛關係，更直言，希望藉此澄清誤會，讓外界嘅種種揣測得以終結。
然而，黃日華深情形象深入人心，黃日華太太梁潔華於2013年確診血癌，黃日華放下手頭大部分工作，全心照顧太太，幾乎將人生重心完全獻給家庭。最終，黃日華太太於2020年離世，黃日華一度陷入低谷， 曾承諾「終身不娶」，另外又指太太呢位「頭號粉絲」再也睇唔到佢演出，即是演戲少咗意義，反映佢退出娛樂圈某程度上都與太太有關連。
