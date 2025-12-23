專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」
喺《一周星星》嘅「你問我答」環節中，好友關寶慧預錄影片提問，任達華聽到佢個名隨即話：：「滿族女仔喎，佢唔係同華哥（黃日華）有一段感情咩？我真係希望佢同華哥有一段感情呀。」坐喺隔籬嘅主持人王鎮泉忍不住掩嘴笑，並問任達華係咪想爆料。
喺答完關寶慧嘅問題後，任達華進一步話：「一個滿族後裔咁靚嘅女仔，寶慧姐好開心好正能量，感情都幾空白下」，之後王鎮泉就問：「你都祝福佢快啲搵返個另一半」，任達華就回答：「我諗都快㗎嘞，快嘞快嘞！」
任達華進一步話：「寶慧姐而家開始都鍾意足球呀」，搞到王鎮泉掩嘴大笑或：「哈哈，好多玄機呀我聽到。」任達華再話：「嚟緊又世界盃啦，可以約埋啲朋友一齊去睇波，要幾個朋友先開心，一齊食飯，一齊睇波」。被問到佢同邊個睇多時，任達華就話：「咁又唔講得，叻哥、阿倫、華哥呀，仲有好多球隊唔同嘅足球隊成員。」最後仲舉起兩隻手指公話：「寶慧姐！」為對方打打氣。
