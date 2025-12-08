黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾

64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知，而《義不容情》、《天地豪情》等劇集至今仍令不少人回味。惟黃日華近年已絕跡於幕前演出，只是偶然到內地從商，或者帶領明星足球隊成員到各地踢波。而前日（12月5日）他出席好友賈思樂的演唱會記招時，身為「大埔人」的他，除了講述對慘劇的感受，為災民送上祝福外，更自爆已退出娛樂圈，不會演戲。

黃日華指太太梁潔華是自己「頭號粉絲」，喪妻後已沒動力再演戲，更指女兒熟知自己性格，不會開口叫他演出。（黃日華微博、IG@wongadrian）

黃日華出名是顧家好男人，十分愛惜太太與女兒。（黃日華微博）

黃日華被記者包圍提問時，明確表示「基本上我係已經退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出」，他指近年的確是有許多人邀約他演出，但已全部拒絕，又指女兒熟知其性格，不會開口叫他演出。

對於息影的決定，黃日華直言「做咗咁多年都夠啦，同埋自己知道自己事，根本去唔返以前巔峰狀態，寧願留啲美好印象俾觀眾，同埋畀時間自己，做自己喜歡嘅嘢」。他又指現時新生代演員亦有好表現，寄語他們要好好表現，發揮所長成為香港新偶像。

黃日華與翁美玲於八十年代合作演出《射鵰英雄傳》，至今仍是經典。

事實上，黃日華於2020年在太太梁潔華病逝後，他從此不再接拍任何劇集或電影，當時他透露太太是自己「頭號粉絲」看他演出後會給意見，他聽到太太的分析後亦會改進，從而令自己的表現更進步。但喪妻後他戲癮全失，更曾說過「自從佢走咗，睇唔到我做戲，咁我仲做嚟做咩？」，又指自己並不特別喜歡在娛樂圈工作，加上沒有經濟壓力，故寧可多加休息，花時間做自己喜歡的事，好好享受生活。