黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sarah不離不棄，依舊陪伴喺黃明志身邊。

據指黃明志投案時身邊有2男1女陪同，除律師鄭清豐和男性友人以外，另一名女生正正係同黃明志拍拖15年嘅女友Sarah。事實上，黃明志過去曾對外公開過Sarah嘅存在，甚至為女友寫過一首告白歌，感謝對方一直都喺背後默默守護自己，陪伴佢走過人生每個低潮。黃明志曾受訪講過，好幾次被關入監獄，唯獨女友都繼續等佢，不斷向外界救命，所幸最後都安然度過。平時成日同不同網紅、辣妹合作嘅黃明志，亦強調自己對感情忠誠，從不怕女友呷醋。今年仲傳過佢早訃台灣置產、打算定居嘅消息，令大家認為二人「好事將近」，感情甜蜜到形影不離。

依家黃明志捲入網紅命案，佢原受邀於台灣跨年晚會演出被除名，由其他同檔次歌手替換。金門縣文化局長陳榮昌表示，根據媒體報道，黃明志疑似涉入命案、毒品案件等，相關案件雖仍於馬來西亞司法程序中，但因形象問題已不適合金門跨年晚會演出，承辦廠商亦已提出替換，後續替換作業會由廠商負責處理。

