雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
【11月5日 02:00 更新】
昨日（4日）一度失聯被馬來西亞警方通輯的歌手黃明志於社交平台發上載片段，透露自己已到吉隆坡警署報到，並黑底白色發文強調自己並不會逃避：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。
我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」
另外黃明志經理人昨日（4日）晚上亦曾發文：「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆。目前聯繫不上藝人，很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」
【11月4日 報道】
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。
據馬來西亞媒體《星州網》及《中國報》報道所指，馬來西亞警方今日嘗試聯絡黃明志，不過對方處於電話關機失聯狀態，截至下午兩時仍未能聯絡對方，因此將其列入警方通緝名單並展開全國追捕。據知，移民局未有黃明志官方出境紀錄。
其他人也在看
謝侑芯經理人怒轟黃明志「你是否說謊？」 大馬警：搜出藥丸相信為搖頭丸
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。黃明志其後發文否認吸毒，正等候警方調查以還自己清白。不過謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文，怒轟黃明志言論與警方「明顯矛盾」，更質疑對方「你是否說謊？」！今日（3日），吉隆坡總警長拿督法迪爾亦發聲明交待案件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 16 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 11 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
Honor Magic8 Pro 即將在馬來西亞發佈，預告活動已展開
Honor Magic8 Pro 即將在馬來西亞發佈，預告活動已展開TechRitual ・ 22 小時前
太子集團陳志涉洗黑錢案 港警方凍結詐騙集團27.5億元資產 未有人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消息指，香港警方近日針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，發現涉嫌觸犯洗黑錢罪行，截至今（4 日）凍結集團超過27億港元資產。據悉案件涉及早前遭英、美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
長江中心被淋紅油 電梯大堂多處染紅 保安員受傷 男子涉刑毀被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環長江集團中心今（4 日）上午發生淋紅油事件。一名男子不滿被攔阻，在電梯大堂淋油，升降機幕牆、地下多處染紅。在場保安員上前制止，其中一人受傷送院。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
劉家良骨灰被盜｜O 記查名人骨灰盜竊案 寶福山：事件複雜正配合警方調查｜Yahoo
翁靜晶拍片指亡夫劉家良的骨灰早前被盜，形容事件令人髮指。沙田寶福山回覆《Yahoo 新聞》指，得悉事件時已即時報警，現正配合警方調查，形容屬個別事件，並加強保安避免同類事件發生。據《Yahoo 新聞》了解，名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查中，目前已有一人被捕，有關案件已於法庭提堂。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中環商廈內地漢登樓被拒後淋潑紅油被捕 保安員制止遇襲受傷
【on.cc東網專訊】中環發生刑毀及襲擊事件。今早(4日)10時36分，皇后大道中2號長江集團中心保安員報案，指一名男子欲前往上址一樓層尋找某人被拒，隨即於通往花園道的電梯大堂淋潑紅油，其中一名保安員上前制止時被抓傷。on.cc 東網 ・ 14 小時前
Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶
新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢｜灘叔、Thor、193為男性發聲 直指唔係同朋友出街就一定係出軌
在今集（4日）《晚吹 - 男人亂講嘢》節目中，幾位主持為結識伴侶的朋友而感到煩惱。灘叔指出，理論上與另一半能夠和諧相處，理應也能與對方的朋友相處得好，但實際上卻相反。他直言自己的底線是不和伴侶的朋友見面：「最好就互不干涉，佢哋啲Friend好假架！」隨即，他分享了自己過去與伴侶的朋友相處的經歷。聚會上，灘叔與在另一半的朋友勉強找到共同愛好後，灘叔的女朋友以為他們已成好朋友，經常在約會時叫上這位朋友。然而，當灘叔與該女朋友分開後，這位朋友卻扮演了中間人的角色，試圖為他們「箍煲」，甚至說：「就算你分左手都好，我哋都係Friend。」這讓灘叔不禁說：「做乜啫，好似搞到我同我女朋友嘅關係建基於佢身上咁？」他表示自此以後不會再與伴侶的朋友見面。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
英國財政大臣為加稅埋伏筆 反對黨批預算案將是一顆難以下咽的苦藥丸
【彭博】— 英國財政大臣蕾切爾·里夫斯拒絕重申工黨競選綱領中反對全面增稅的承諾，同時罕見地呼籲英國公眾支持她即將公佈的預算案。Bloomberg ・ 8 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
陳志詐騙網絡瓦解 太子集團打造寶石腕錶送多國元首 被指「照顧」中國公安官員兒子換包庇｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志早前被英美聯合制裁，約 140 億美元比特幣被扣押，目前亦遭多個國家及地區調查，包括香港警方凍結集團相關的27億港元資產等。陳志在柬埔寨與政商界關係密切，旗下製錶學校設計的鑲25顆寶石限量版「蓮花陀飛輪」曾由首相贈送予多國元首，包括美國總統拜登、加拿大前總理杜魯多等。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
KK園區近1600名外籍人員逃入泰國 中國籍佔185人
【on.cc東網專訊】緬甸軍方早前清剿位於妙瓦底的電信詐騙KK園區，大批外籍人員逃入泰國境內。泰國軍方上周六（1日）表示，目前全天候監控達府湄索縣一帶的接壤緬甸邊境，嚴格篩查入境人員，確保邊境安全。達府泰緬邊境聯合指揮中心統計，至今有1,595人越境進入泰國，其on.cc 東網 ・ 1 天前