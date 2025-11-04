黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃

【11月5日 02:00 更新】

昨日（4日）一度失聯被馬來西亞警方通輯的歌手黃明志於社交平台發上載片段，透露自己已到吉隆坡警署報到，並黑底白色發文強調自己並不會逃避：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。

我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

另外黃明志經理人昨日（4日）晚上亦曾發文：「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回覆。目前聯繫不上藝人，很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查」

廣告 廣告

黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝！大馬警今改列「謀殺」調查

【11月4日 報道】

台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。

據馬來西亞媒體《星州網》及《中國報》報道所指，馬來西亞警方今日嘗試聯絡黃明志，不過對方處於電話關機失聯狀態，截至下午兩時仍未能聯絡對方，因此將其列入警方通緝名單並展開全國追捕。據知，移民局未有黃明志官方出境紀錄。

相關內容：黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法