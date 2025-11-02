Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。
事件惹來外界懷疑黃明志涉毒，他沉默多天後，今日（11月2日）在社交平台否認吸毒或藏毒，聲稱「頂多最近喝酒比較多」。不過，大馬媒體引述警方說法，卻指經初步驗尿檢測，黃明志的尿液對4種毒品呈陽性反應。
另一方面，謝侑芯的友人兼經紀人Chris表示，謝侑芯當時人在馬來西亞工作，目前得知當地的報告說是心臟病發作，而謝的家屬仍在考慮是否需要繼續追查死因，因謝侑芯生前愛運動，身體很健康，沒料到卻突然離世。
馬來西亞《光明日報》於今日（11月2日）刊登報道，引述當地警方消息指，黃明志是在上月22日中午12時30分準備離開吉隆坡某間五星級酒店時，因為可疑而被東盟峰會期間值班的警員攔截。據悉黃明志當時聲稱沒有吸毒，其後被帶到謝侑芯租住的酒店房間調查，因而揭發命案。
黃明志當時表示與謝侑芯因拍攝影片共處一夜，而女方進入浴室洗澡半小時後還沒來，他查看後見到對方倒斃浴缸內，當時曾替她做心肺復蘇，惜未能改寫悲劇。
不過，大馬媒體引述警方消息指，警方在房內搜出一些毒品和壯陽藥，懷疑黃明志與謝侑芯曾發生性關係，而謝侑芯當時全裸躺在浴缸內，但浴缸和浴室地面都沒水迹，故警方懷疑她是死在床上，再被人轉移到浴室。
報道更引述具名的警區主任講述事件，稱證實黃明志捲入台灣女網紅酒店暴斃案件，而女死者的死因仍在等待化驗局進一步檢驗。該警方更指黃明志的尿液檢測初步結果，顯示安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚等4種毒品成分呈陽性反應。
黃明志否認警方說法，發出最新帖文強調自己沒有吸毒，正等候警方調查以還自己清白，他表示：「又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常dulan（馬來語俚語，即生氣）。也收到了很多人的關心，所以我在這裡一次過統一回覆大家。我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」
黃明志表示之前沒有回應事件，是因為案件還在調查，「我們不可以透露案情。這幾天我們也遭到了blackmail勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底」。
至於事件鬧出人命，黃明志稱「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance（救護車） 遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做甚麼用的，打去問還會被罵…knnbccb（髒話）」。
