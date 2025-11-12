專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞] 馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠重獲自由身、謝侑芯遺體何時開放家人領取，都將等到檢方指示後才能做出決定。
黃明志調查結束 資料已經上交檢方
根據當地媒體《中國報》報導，馬來西亞警方代表沙扎里出面回應，謝侑芯命案警方的調查已經告一段落，並且已經將報告上交檢方，「黃明志是否會被起訴，以哪條罪起訴，警方要接到檢方指令後才能做決定。」
而謝侑芯的遺體自從事發之後一直放在醫院太平間，關於什麼時候才能領取，沙扎里透露這件事也一樣要等上頭下令，因此什麼時候可以回家，無法給出明確時間點。
謝侑芯命喪大馬 黃明志現場目擊被捕
上月22日，網紅謝侑芯被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，現場的歌手黃明志第一時間替她進行CPR，但隨後因疑似持有毒品遭警方逮捕。雖然他事後在社群發文否認吸毒，尿檢結果卻顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及「謀殺罪」起訴他。
然而起訴後警方一度無法掌握黃明志行蹤，連經紀人也發文表示聯繫不上人。直到5日凌晨，黃明志才於社群平台貼出在警局前的自拍照，宣布主動投案，而黃明志是否真的有罪，將等到馬來西亞檢方確認完畢後才會知道。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
才合作黃明志！吳宗憲痛曝「謝侑芯最後一面」 私下讚她：很漂亮
黃明志與謝侑芯有「超友誼關係」 大馬警方證實了：親密且特殊
女優翁雨澄認了大馬行被黃明志餵快樂水！男方15年女友關係曝光
其他人也在看
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 1 天前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
尹錫悅戒嚴案｜法院向前情報院長趙太庸發拘捕令 被指未向國會報告戒嚴計劃｜Yahoo
南韓國家情報院前院長趙太庸，今日（12 日）因涉嫌瀆職及違反《國家情報院法》及作偽證等多項罪名，被當地法院批准逮捕。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 13 小時前
立法會選舉．新界北︱選舉論壇多架旅遊巴接送長者 新民黨廖子聰助理：包車費用計選舉經費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新界北地方選舉論壇今天上午(12日)於天瑞體育館舉行，該區共五位候選人競逐兩個議席。從現場所見，一號候選人、新社聯譚鎮國，以及五號候選人、民建聯姚銘的打氣團聲勢較浩大。論壇開場前夕，門外亦聚集大量身穿背心的支持者等候入場，場內聽眾多為長者。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
政府飲用水風波︱陳嘉信不在授勳典禮出席名單 政府發言人：紀律調查未有結果
【Yahoo新聞報道】政府正就物流服務署採購樽裝飲用水事件展開紀律調查。政府發言人今日（11 日）表示，調查涵蓋前線、中層及高層多名人員，工作仍在進行中。當局在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果未出爐前，11 月 15 日舉行的勳銜頒授典禮出席名單中，不包括前物流署署長陳嘉信，並已通知本人。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
太子集團洗錢案曝洗防機制失靈？金管會：10銀行通報52次 攜高檢署檢討
太子集團遭檢調查出涉嫌洗錢高達 45 億元，引發社會譁然，金管會主委彭金隆今 (12) 日赴立法院財委會報告，多位立委關切此議題，彭金隆指出，金管會有針對此案啟動金檢，共有 10 家銀行涉入，鉅亨網 ・ 4 小時前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 11 小時前
錢志敏判刑在即 「加密女王」涉騙逾10萬名中國長者 涉款50億英鎊 持假護照逃往倫敦｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗比特幣洗錢案正在英國倫敦皇家法院審理，將於本周判刑，有「加密女王」之稱的中國女子錢志敏（Qian Zhimin）被指利用從逾十萬名中國長者騙取的資金購買加密貨幣，後逃往倫敦，生活奢華，警方在其租住的寓所內搜出數萬枚比特幣。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港股消息｜毛記葵涌發盈警 半年賺少於100萬
毛記葵涌（1716）發盈警，預計截至2025年9月30日止六個月內，集團綜合公司擁有人應佔溢利將不多於100萬...BossMind ・ 3 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國博士生涉向境外提供涉密地圖及軍事資料 被判監 15 年並沒收財產︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國家保密局近日發文，內地一名博士生因向境外人員提供涉密地圖及軍事目標資料，被法院裁定為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判監 15 年，並被剝奪政治權利 5 年及沒收個人財產 5 萬元。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對
人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前