黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法

台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。

黃明志曾發文否認吸毒或藏毒，但警方在案中搜出9顆搖頭丸，而其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應。（IG@namewee）

對於謝侑芯的死因，最初有說法是死於心臟病，但案件今日(11月4日)出現突破性發展，馬來西亞警方正式把案件升格為依《刑事法典》第302條文（謀殺）偵辦。當地媒體報道，吉隆坡總警長拿督法迪爾（Datuk Fadil Marsus）發文宣布，該案原列作「猝死」，但經進一步調查後發現多項疑點，因此重新歸類為「謀殺」，交由刑事調查組接手深入偵辦。

馬來西亞男歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯死亡案。（IG@namewee）

根據大馬媒體報道，當地金馬警區主任沙紮裡助理總監證實，今日將會扣查黃明志以協助調查謝侑芯死亡案。吉隆坡警方早前透露，謝侑芯死亡前與黃明志同處一房，警方懷疑他們曾發生性行為，而謝侑芯赤裸死於浴缸，但浴缸和地上均沒有水迹，故警方懷疑她是死於床上，再被轉移到浴缸。而案中搜出9顆藍色藥丸，最初一度以為是壯陽藥，其後證實是搖頭丸。

謝侑芯魂斷馬來西亞，案件原列作「猝死」，但經進一步調查後發現多項疑點，因此重新歸類為「謀殺」（IG@irisirisss900）

黃明志日前曾發文否認吸毒及藏毒，又指曾致電報警，但救護車遲到將近一個小時。不過，馬國衛生部反駁「救護車遲到」的說法，強調救護車是在26分鐘內已抵達現場施救。