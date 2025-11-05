黃明志自動投案將扣查6日 深夜發文：我不會逃！

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案令全城關注，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，馬來西亞執法人員昨（4日）宣布案件改以「謀殺」方向偵辦，並通緝在場黃明志，指其「可能已潛逃」。不過，黃明志在今日（5日）凌晨凌晨突於社交平台現身，發文稱「我不會逃」，並上載自拍影片，證實自己已抵達吉隆坡警局報到，當地執法人員指，今上午申請延扣令獲准，黄明志今起被扣押6天進行深入調查。

當地執法人員周二晚宣布，因案情出現新進展，已將謝侑芯死亡案件列為謀殺案調查，並指示立即拘捕黃明志。不過，追緝行動持續超過6小時未果，執法人員遂將他列入通緝名單，全國展開追捕。吉隆坡執法部門表示，黃明志「疑已透過媒體得知調查進度，卻始終未現身」，因此「相信他已經潛逃」。由於本案案情非常複雜，正透過多個角度深入調查，以釐清黃明志是否直接涉案，以及死者生前是否遭到侵犯等。

執法人員同時向媒體透露，根據移民局出入境紀錄，黃明志並未離境，推測他仍身處國內。其台灣經理人也於社交平台表示，目前無法與他取得聯繫，但相信他「會自行前往警局協助調查」。

直到香港時間今日凌晨約一時，黃明志於社交平台限時動態上載影片，他身穿灰色毛帽、黑色口罩，神情略顯疲倦，背後方疑似是執法部門。他在社交網的貼文中表示：「剛從新山到了吉隆坡，稍早已經跟警察約好時間報案報到。現在已經抵達警局了，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

當地時間凌晨1時許，黃明志在3輛疑似友人陪同的車輛護送下抵達吉隆坡執法部門總部，下車後拿出手機自拍，隨即步入執法部門。據知黃明志將整晚留在執法部門。凌晨2時19分，律師鄭清豐及黃的朋友等3人從總部步出，其中鄭清豐向記者表示，自己是黃明志的代表律師，並稱黃明志在執法部門很安全。

而曾演出黃明志MV的網紅蔡雨潼，亦是謝侑芯的好友，命案爆發後，她直言與黃明志合作過，是一種恥辱，質疑謝侑芯是被對方騙到馬來西亞。她表示當時謝侑芯說是要去拍黃明志MV，但她透過台灣對接發現並沒有這件事，懷疑是黃明志私下約謝侑芯去馬來西亞。蔡雨潼透露謝侑芯最後是在10月21日晚上7時半，跟所有人聊完天後，便消失匿迹，甚至連原本約好的醫美行程也臨時改期，她直言謝侑芯是一個從來不可能會消失的人。

另外，近日有傳是JKF替謝侑芯、黃明志安排性交易，面對網民質疑，JKF則澄清：「捷克論壇為開放性討論平台，任何人都可自由張貼廣告與分享內容，謝侑芯絕不是JKF女郎，與我們毫無關係。相關傳言實屬荒謬，絕無此事，請勿以訛傳訛。」而謝侑芯生前好友「最強奶媽」謝薇安，表示謝侑芯在Only Fans收入頗豐，巔峰時期月薪有7位數，「以我對她的了解，應該是她會比較花心去找男模才對」，不認為謝侑芯缺錢缺到需要做性交易。

