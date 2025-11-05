黃明志被通緝終蒲頭執法部門報到 深夜發文：我不會逃！

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案令全城關注，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，馬來西亞執法人員昨（4日）宣布案件改以「謀殺」方向偵辦，並通緝在場黃明志，指其「可能已潛逃」。不過，黃明志在今日（5日）凌晨凌晨突於社交平台現身，發文稱「我不會逃」，並上載自拍影片，證實自己已抵達吉隆坡警局報到。

當地執法人員周二晚宣布，因案情出現新進展，已將謝侑芯死亡案件列為謀殺案調查，並指示立即拘捕黃明志。不過，追緝行動持續超過6小時未果，執法人員遂將他列入通緝名單，全國展開追捕。吉隆坡執法部門表示，黃明志「疑已透過媒體得知調查進度，卻始終未現身」，因此「相信他已經潛逃」。由於本案案情非常複雜，正透過多個角度深入調查，以釐清黃明志是否直接涉案，以及死者生前是否遭到侵犯等。

執法人員同時向媒體透露，根據移民局出入境紀錄，黃明志並未離境，推測他仍身處國內。其台灣經理人也於社交平台表示，目前無法與他取得聯繫，但相信他「會自行前往警局協助調查」。

直到香港時間今日凌晨約一時，黃明志於社交平台限時動態上載影片，他身穿灰色毛帽、黑色口罩，神情略顯疲倦，背後方疑似是執法部門。他在社交網的貼文中表示：「剛從新山到了吉隆坡，稍早已經跟警察約好時間報案報到。現在已經抵達警局了，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

當地時間凌晨1時許，黃明志在3輛疑似友人陪同的車輛護送下抵達吉隆坡執法部門總部，下車後拿出手機自拍，隨即步入執法部門。據知黃明志將整晚留在執法部門。凌晨2時19分，律師鄭清豐及黃的朋友等3人從總部步出，其中鄭清豐向記者表示，自己是黃明志的代表律師，並稱黃明志在執法部門很安全。

