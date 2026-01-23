黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 飛一轉盛惠335萬

【on.cc東網專訊】內地型男黃景瑜將成為首位衝出宇宙藝人！尋日（22）@interstellOr穿越者曝光已成功預約首批太空旅客名額，官宣黃景瑜成為009號太空遊客，成為商業太空飛行計劃中一員。北京穿越者載人航天科技有限公司指出，所屬商業載人飛船目前已啟動船票預售，每張飛索價300萬元人民幣（約335萬港元），未來將配合飛船研製與試驗進度，規劃於2028年前後執行載人首飛。

黃景瑜拍片大談加入太空旅客名額感受，表示好榮幸成為一名太空旅客，將乘坐中國人自己嘅飛船親身抵達那片星海。

北京穿越者載人航天科技有限公司旗下商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」預計於2028年實現載人首飛，為大陸首艘商業載人飛船。該公司先前已啟動船票預售，每張船票售價300萬元，支付一成訂金即可鎖定名額，目前已與來自學界、商界、航天界、藝術界、娛樂界及網紅界等十餘名付費太空旅客完成簽約。

