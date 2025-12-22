黃智雯排舞台劇多人錫 胡定欣胡蓓蔚為姊妹慶生

【on.cc東網專訊】藝人黃智雯（Mandy）昨日迎來43歲生日，近來忙於為明年公演舞台劇《天下無不西之閨蜜》排練的Mandy，昨日在社交平台晒出多張慶生照，除了與蝦頭及其他舞台劇夥伴慶祝外，又與好友趙希洛相約飯局，獲送多個蛋糕與鮮花。

此外，當然少不了「胡說八道會」的一群好閨蜜，雖然今次同樣未有齊人，只有胡定欣及胡蓓蔚現身為壽星女慶生，不過仍無阻Mandy的好心情，她寫道：「最近每天都在排練，排到天昏地暗，難得可以跟姊妹們聚聚鬆一鬆，thank you my girlsss，粉絲們探班，「天下無不西之閨蜜」的戰友sss們，仲有三星期，繼續沖呀！祝大家冬至快樂，團圓幸福，喜樂平安。」

