黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸

黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 獨自償還房貸車貸

黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。戀情曝光後，葉珂頻頻喺網上曬出名車和名牌，其言行亦引發爭議，網民嘲諷和模仿如潮水般湧來，甚至最後黃曉明要喺公開活動中為此鞠躬道歉，試圖平息風波。葉珂亦承受巨大壓力，宣布因「身體及家人原因」退出網絡，暫時隱身。

直到8月，葉珂復出直播正式證實已與黃曉明分手，佢喺鏡頭前落淚，透露分手原因為性格不合和現實層面嘅問題。同場直播中，葉珂更公開承認「剛生完寶寶」，強調「孩子是無辜的，他留給我的不會因為分開而消失」。

日前，葉珂直播帶貨，鏡頭外突然傳來嬰兒啼哭聲，佢無奈解釋：「關了兩道門仍隔不住哭聲」，並暫離現場安撫孩子。返回後，葉珂直言自己是「單親媽媽需獨自償還房貸車貸」，強調「賺錢不丟臉」。

