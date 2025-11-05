黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

黃曉明坦言，為了減到理想體重，他靠高強度運動暴瘦12.5公斤，體脂降到新低，腹肌線條明顯；造型也全面翻新，招牌短髮俐落有型，丟掉浮誇西裝，改走簡約路線。網友對比舊照，都感慨「根本是整型級的變化」。他也分享日常秘訣，除了持續健身，每天早上必喝「黃瓜＋芹菜＋蘋果」果蔬汁，幫助代謝、清油解膩。

外型逆齡，事業同樣迎來高峰。今年黃曉明憑《陽光俱樂部》拿下上海國際電影節金爵獎影帝，為詮釋心智僅8歲的特殊角色，他先增重約15公斤再迅速減重，甚至親自深入角色生活，真摯表演得到廣泛好評。接著他又在《即興謀殺》中化身溫文反派，前後兩個角色一明一暗、對比強烈，演技備受認可。黃曉明坦言，這幾年拒絕過十多個雷同角色，只為尋找能讓自己成長的作品，「就算掉粉，也要演好戲。」

▲ 黃曉明為了角色，不斷減重、增胖再減重。 圖片來源/微博

