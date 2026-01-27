黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光

1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。

現場畫面中，黃曉明穿著黑色外套走在前方開路，Angelababy牽著小海綿跟在後頭，不時低頭和兒子說話。戴著老虎帽的小海綿一路黏著媽媽，身高已接近她的肩膀。行程結束後，Angelababy把隨身袋交給黃曉明，接著帶著兒子先離開，黃曉明接過物品後放慢腳步等候，雙方幾乎沒有交談，卻能自然銜接彼此動作。

這並非兩人離婚後首次同框帶孩子，2024年也曾被目睹陪小海綿到迪士尼遊玩。近年雙方家庭始終維持友好關係，例如黃曉明媽媽曾與Angelababy母子聚餐，小海綿也曾代媽媽送親戚寶寶金手鐲，顯示兩家人的關係依然深厚。

不少網友肯定兩人的育兒方式，認為即使分開都還是父母，儘可能照顧孩子感受是最好的。雖然兩人工作繁忙，但平時常被目擊各自帶孩子外出，小海綿在爸媽身邊也總是活潑開朗，被外界讚賞「看起來是在充足的愛裡成長」。

