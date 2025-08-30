新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估
近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。
不過，網民未有輕易放棄，繼續「柯南」上身找出女歌手真正身份，更有不少人指黃淑蔓（Feanna）的嫌疑最大。事件持續發酵，黃淑蔓突然透過社交平台發文：「唔係我(´-ι_-｀)大家唔使估」並配上一張雙手打開的相片，疑似回應傳聞。而網民翻查黃淑蔓的資料，指她在2015年出道，憑電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》成為歷來最年輕14歲之齡奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍」。此外，她亦唱過電視劇《疊影狙擊》主題曲《千年如一日》和《家族榮耀之繼承者》片尾曲《已刪除的時間線》。黃淑蔓曾透露自己在中學時期有很多次Puppy Love，在英國讀書時更曾經有一位土耳其籍追求者，但因為文化差異太大很快就結束。
其他人也在看
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史
韓國男神朴寶劍香港開粉絲見面會來了！寵粉的他，日前來到香港機場已經為粉絲們逐一簽名，更有香港市民今日在旺角街頭「野生捕獲」朴寶劍本人，他跟粉絲們揮手後便上車到粉絲見面會，過程表現出親民友善一面，難怪寶劍在香港都圈粉不少，為他而著迷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張員瑛迎來21歲生日！「偶像天花板」Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰
一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
〈Soda Pop〉肩膀舞全球爆紅，IVE、車銀優、SEVENTEEN都忍不住跟跳！一原因《Kpop獵魔女團》刷新Kpop歷史超越BTS
誰能想到一部結合K-pop與奇幻冒險的動畫電影竟然能夠瞬間席捲全球？Netflix推出的《Kpop獵魔女團》靠著一首魔性旋律與舞步的〈Soda Pop〉掀起全網翻跳潮，其中的OST更刷新BTS舊有紀錄，強勢登上Billboard榜單前三！到底是什麼讓這部電影突破二次元，成功迷倒不同年齡層的觀眾呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
華姐冠軍廖碧兒轉戰商界近日歸隱田園自給自足 備受TVB力捧曾被冠上拜金之名
2001年華姐冠軍廖碧兒 （Bernice）近年投身商界，並忙於經營紅酒生意。她最近於小紅書分享田園生活的點滴，自給自足的她親田下田種植，又親身示範煮岀農家菜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 天前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 13 小時前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 1 天前
淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》
「不好意思，我不愛你了。」能平靜說出這句話，背後是一場千錘百煉的修行。能用對陌生人般的溫和語氣道別，說完甚至不覺得自己「型」、「威」、「勁」，只是淡然，這才是真正的成長。Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前