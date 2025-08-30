黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估

近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。

不過，網民未有輕易放棄，繼續「柯南」上身找出女歌手真正身份，更有不少人指黃淑蔓（Feanna）的嫌疑最大。事件持續發酵，黃淑蔓突然透過社交平台發文：「唔係我(´-ι_-｀)大家唔使估」並配上一張雙手打開的相片，疑似回應傳聞。而網民翻查黃淑蔓的資料，指她在2015年出道，憑電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》成為歷來最年輕14歲之齡奪得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍」。此外，她亦唱過電視劇《疊影狙擊》主題曲《千年如一日》和《家族榮耀之繼承者》片尾曲《已刪除的時間線》。黃淑蔓曾透露自己在中學時期有很多次Puppy Love，在英國讀書時更曾經有一位土耳其籍追求者，但因為文化差異太大很快就結束。

黃淑蔓捲入風波。

有網友透過AI分析事件中主角。

網友指AI分析結果與黃淑蔓資料很吻合。