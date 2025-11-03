黃淑蔓行商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心

黃淑蔓商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心

歌手黃淑蔓（Feanna）最近獨自一人在尖沙咀一間商場內逛街，突然被人撞到並懷疑被陌生男子非禮，正當她驚惶失措之際曾以眼神向附近的人求救，卻未被理睬令她大感無助。她發文提醒其他女生逛街時要小心，又感謝大家的溫暖訊息。

黃淑蔓商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心

黃淑蔓於Threads撰文：

「喺tst行行吓，突然之間俾人撞咗下，膊頭同大髀都俾人￼hi咗，第一下反應唔切，淨係覺得好驚，呢個人撞完我之後即刻瞄住前面另一個女仔想撞埋去，我實在係太驚啦當刻 ，自己一個人唔知應該點做好￼，所以我決定遠離，最唔開心嘅係我停咗喺度望我後面經過￼嘅人求救，竟然冇人理我￼￼￼￼￼￼￼￼￼，各位女生行街嘅時候要小心，我今日已經係長袖衫長牛仔￼褲帶住頂帽帶住個口罩，真係好無助。」

廣告 廣告

黃淑蔓商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心

她續道：

「收到好多DM都同我講有遇過￼呢一位男士，佢經常￼攞住好多野(eg 紅白藍膠袋)同埋會帶住耳機，會喺你身後趁你唔注意嘅時候撞埋嚟。我就喺￼冇玩手機冇帶耳機嘅情況之下都俾佢突襲到，￼各位小心啦，我而家心情已經平復返開心返~出post都係為咗￼￼提醒各位要注意￼🫂多謝大家好多好溫暖嘅message 。」

黃淑蔓商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心