黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結婚了，我希望她在愛裏面可以繼續當個被寵愛的小朋友，一直幸福。」
從片中可見，轉場後不但新娘子換上多套服裝，Miko亦由較為保守的白色長裙換上性感銀色低胸長裙，澎湃上圍洶湧而出，兩團渾圓更隨着她的動作上下郁動，相當震撼眼球，睇到粉絲鼻血直流。此外，Miko又分享自己接到「花球」的片段，指新娘拋向自己方向，笑言自己被閨蜜偏愛，但仔細一看「花球」竟然是一顆西蘭花，相當搞笑，不過仍不影響粉絲們紛紛留言為Miko及閨蜜獻上祝福。
