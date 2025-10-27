黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘

《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次的夾，絕不能貪心喔；細軟頭髮和發尾可以停留久一些些；蓬鬆高顱頂的要訣，畫一個大C噴上定形液可以Hold一整天唷。」穿上白色吊帶小背心的她，坐在床上用心為大家示範如何「變髮」，粉絲們都留言大讚她的短髮型好看，不過亦有粉絲目光被她的豐滿身材吸走了，有粉絲留言：「不知道該看甚麼了」、「辛苦你，捲了4小時嗎？我還未看完」、「簡直心靈手巧啊」。
