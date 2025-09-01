黃潔琪挑戰行118層樓梯 行到第35層已經咁…

【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko），憑甜美外貌及驕人身材，故深受粉絲愛戴，除了不時向粉絲派福利，她亦經常晒出做運動的日常。近日她勇於挑戰自我，參加於吉隆坡Merdeka 118舉辦的「天空競賽」，需從世界第二高建築物的底層一路登上第118層，合共2845級樓梯，對體力和精神都極具挑戰性，她更拍攝比賽過程分享上社交平台，寫道：「有時候還是要做點瘋狂的事，讓自己感覺還活着，可能這就是水瓶座奇奇怪怪的地方吧。」

影片中一開頭Miko信心滿滿幹勁十足地出發，當她走到第35層時開始見疲態，中途亦有停下休息，補充水分和糖分，隨後片段中可見她整個人已被流下的汗水浸濕，不過她即使疲累亦沒有放棄，最終Miko以1小時10分鐘登上頂層，成功完成賽事的她露出滿足的笑容，手拎獎牌開心跳起打卡，相當有毅力相當犀利！

