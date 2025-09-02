黃澤林下月啟德出戰網球表演賽 美網期間廣東話打氣使他感動：疲累時幫到我堅持到底

【Now新聞台】啟德體藝館10月中舉辦網球表演賽，黃澤林獲得外卡出戰，有機會繼美國公開賽後再鬥盧比利夫。

首次在亞洲上演的UTS賽事，黃澤林持外卡參賽，應賽會要求改個綽號，用上「被選中的黃澤林」。

香港網球手黃澤林：「我本來是想用『被選中的人』，因為香港沒有太多球手，我是首個（參與這項賽事），所以用了『被選中的黃澤林』，我覺得挺特別。」

綽號不是黃澤林獨有，8個參賽球手都要選一個。賽事採用限時形式加快節奏，強調娛樂性，觀眾可以在比賽中途歡呼。提到美網期間，香港球迷到場大聲打氣，黃澤林指是靠這些聲音令他堅持到底。

黃澤林：「我會覺得在我累的時候，他們可推動我到最後一刻。他們（網民）說很嘈吵，但比賽就是這樣，外國球迷都是很熱情歡呼。在外國令我挺感動的是，去到紐約八千人的場館，近乎坐滿之下，仍聽到廣東話支持我。」

未來希望再鬥頂級球手，黃澤林強調要保持一團火。

黃澤林：「就算你是世界第一冼拿或者艾卡拿斯，他們始終都是人。我落到場我就是不想被你很容易贏到我，無論如何要與你『死過』，一直咬住你不放。」

11月的全運會，黃澤林指未想到這麼遠，只是想集中眼前的比賽。黃澤林下個目標是於今個月中，代表港隊主場出戰台維斯盃，他希望可以「坐爆」維園。

#要聞