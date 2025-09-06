黃澤林出席見面會 有信心下周台維斯盃維園全場坐滿

【Now新聞台】香港網球手黃澤林出席見面會，與約400名球迷分享出戰美國公開賽的經歷。

見面會在大角咀一個商場舉行，球迷除了準備了手幅，更帶了球員卡，黃澤林的家人亦有到場，他指猜不到有這麼多球迷捱夜看直播支持自己，又希望透過分享個人經歷幫下一代鋪路，讓他們行少一些冤枉路。

黃澤林下周將會代表港隊在維園出戰台維斯盃，他指留意到很多球迷已經準備好網上登記取票，相信到時會全場爆滿。

#要聞