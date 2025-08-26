黃澤林晉身美網男單次圈感謝球迷支持 冀證明自己實力

【Now新聞台】打入美國網球公開賽男單第二圈的黃澤林，感謝香港人的支持。

香港網球代表黃澤林：「我太開心了，都不知怎樣去形容，因為其實對我來說，以及對大家於香港一直看我比賽、支持我的各位，都很感謝你們，因為其實對我來說真的差很遠，有你們的支持，多謝大家。我現在所做的香港都未試過做到，所以對我來說很重要，希望這場比賽可以讓之前未認識我的球迷，或剛剛認識我的球迷都可以繼續支持我，因為在香港做一個網球運動員並不簡單，尤其是出來這裡，他們都覺得我們不行，但我要向大家證明我是可以的。」

