黃澤林美網之旅 32 強止步 打足 5 盤不敵魯布列夫｜Yahoo （REUTERS/Kylie Cooper）

【Yahoo 新聞報道】香港網球「一哥」黃澤林出戰美國網球公開賽，在 32 強階段不敵世界排名 14，來自俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev）。

本港時間周日（31 日）凌晨舉行的賽事，移師到第三大球場 Grandstand 舉行。Coleman 以 6:2 先拔頭籌，之後被魯布列夫連追兩盤 4:6，3:6。Coleman 之後在第四盤以 6:4 追和，但在決勝盤就以 6:3 不敵，打足 3 個鐘惜負魯布列夫。

21 歲的 Coleman 是首位打入大滿貫男單正賽的香港網球手。他在較早前的 128 強和 64 強賽事，先後擊敗美國的高華斯域（Aleksandar Kovacevic）及澳洲的禾頓（Adam Walton），他的世界排名並且由 173 位升到 146 位。

魯布列夫在最後決勝盤擊敗 Coleman。 REUTERS/Kylie Cooper