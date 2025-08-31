黃澤林美網創歷史闖男單32強後返港

【Now新聞台】日前在美國網球公開賽晉身男單32強創歷史的黃澤林，完成比賽後由紐約返抵香港。他表示對自己的成績感到喜出望外。

香港網球手黃澤林：「(美網32強對自己來說有甚麼意義？)特別，很喜出望外。一開始由外圍賽第一圈，直到現在贏了多少場，比賽我都不記得了，六場是嗎？其實每一場都有機會輸到第二圈外圍賽，好像是由4比1，之後被人追回5比4，險些輸掉第三盤，對意大利球手。其實每一場都很緊張，很開心去到這一步。」

21歲的黃澤林又說因為打了很多場比賽，所以有些疲倦。他認為自己國際賽事經驗不足，而這一次比賽是很好的一課，有機會與其他世界級球手交流，希望下次可以做得更好。

黃澤林之前只是參加「挑戰者賽」，今屆美網一鳴驚人，由外圍賽第一圈起連贏3場，首度晉身正賽，先後擊敗哥華斯域及禾頓；面對世界排名15的盧比利夫，激戰3個多小時，僅輸盤數2比3，男單32強止步，仍然創出港將在大滿貫歷來最佳成績。盧比利夫在賽後亦讚黃澤林的打法有侵略性，無畏無懼，自己苦戰下才能贏出晉級。

