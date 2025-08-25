黃澤林美網晉級感謝港人打氣：希望過多幾關後家人飛過嚟支持我｜睇片｜Yahoo

(Reuters via Mike Frey-Imagn Images)

【Yahoo 新聞報道】本港網球「一哥」黃澤林出戰美國網球公開賽，直落三盤擊敗美國選手（Aleksandar Kovacevic），晉級次圈，Coleman 亦成為成為第一位在大滿貫正賽贏波的香港球手，創下歷史。Coleman 事後接受訪問感謝大家支持，又表示希望家人在他「過多幾關之後，飛過嚟（紐約）支持我」。

Coleman 接受本港媒體《aa體Con叻》訪問，表示對參與美網感到「好緊張」，又指第一次參與美網，感覺「好難」，但都非常感謝各位在香港和紐約都一直支持他，「知道好多人都睇緊，所有人都好多謝」。他又指，自己在香港和紐約都有親人，「不過我來自香港，係好難得有香港球手嚟到呢度比賽」。Coleman 又說，比賽期間有時會感到「好攰，都要大家幫手（支持）」，「有時都唔知道自己得唔得」，全賴各位幫手集氣，希望之後的比賽有更多人支持他，「多謝大家，我會繼續努力」。

Coleman 第一盤先以 6:4 先拔頭籌，第二盤 7:5 勝出。兩人在第三盤打到決勝局，黃澤林以細分 7:4 取勝。

21 歲的 Coleman，目前在 ATP 巡迴賽排名第 173 位。