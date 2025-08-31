黃澤林美網激戰五盤雖敗猶榮 父親到場見證激戰：全場一齊鼓勵 Coleman︱Yahoo

黃澤林表現已贏得不少掌聲。 (Photo by Ishika Samant/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】香港網球「一哥」黃澤林在美國網球公開賽 32 強激戰五盤，最終不敵 15 號種子、俄羅斯球手魯布列夫（Andrey Rublev），雖然未能晉級，但表現已贏得不少掌聲。

賽後黃澤林的父親黃悅明接受本港媒體《aa體Con叻》訪問表示，原本以為這場比賽只是兒子學習的機會，沒想到竟然一度看到勝利的希望，令他感到十分高興。他又提到，期間見到黃澤林以手勢示意球迷加油，觀眾隨即熱烈響應，場面非常感動。

被問到會否想香港有更多網球場，黃悅明認為，香港一直以來很地方小，很多運動也沒有足夠場地，若有更多場地，相信對所有運動都是好事。

他表示，今次比賽讓全世界看到「來自香港的一個小朋友，都可以做到（殺入美網 32 強），對很多人而言都是一個鼓勵。他又透露，自己會與兒子今晚一同回港，「可能會喺機場見到大家。」