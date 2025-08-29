黃澤林美網破天荒殺入 32 強｜美股大市三連升標指再破頂｜鄭保瑞揭露「陳浩南」鄭伊健客串《九龍城寨》後傳可能｜8 月 29 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 8 月 29 日星期五，預測本港地區今日部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。一號戒備信號現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 體育：美網｜黃澤林轟 21 球 Ace 擊敗澳洲對手 破天荒殺入 32 強 再創歷史

香港網壇「一哥」黃澤林（Coleman）本港時間周四深夜（28日）在2025年美國網球公開賽再度登場，出戰男單次圈賽事，硬撼世界排名85位的澳洲球手禾頓（Adam Walton）。Coleman繼續保持勇銳狀態，全場開出21球Ace，激戰3小時後以盤數3：1（7：6（7：5）、6：2、4：6、4獲勝，成為首位闖入大滿貫單打32強的港將，繼續改寫歷史。

Yahoo 新聞：葵涌廣場書店職員涉辱罵警員被捕 翌日數十警出動巡查商場 商戶：警察話會再嚟︱Yahoo

葵涌廣場周三（27日）發生警員遭辱罵事件，有二手書店職員涉擾亂秩序被捕。昨日網上流傳影片顯示該商場今日出現大批警察，有商户透露警方分別於早上 11 時和下午 2 時左右出現，每次有數十位警員出動，巡查商場內的二手書店。

Yahoo 新聞：民主黨解散成定局 擬12月啟動清盤 會址已覓買家 主席羅健熙：人生所有青春擺喺度｜Yahoo

民主黨今年 4 月通過授權中委會跟進解散事宜，主席羅健熙昨（28 日）接受《Yahoo新聞》訪問表示，擬在 12 月中召開會員大會議決啟動清盤程序，該黨總部會址現時已覓得買家，將於年底前清場交吉，意味創黨逾 30 年的民主黨，解散已成定局。加入民主黨近廿載的羅嘆謂，「人生所有青春都擺咗喺呢度」，對結束難免不捨，需要時間修復心情及好好休息。他又指，民主黨無意在解散後轉型，「唔覺得（空間）好大，就算轉型都唔係容易嘅事。」

Yahoo 新聞：打風評估｜一號戒備信號至少維持至下午 6 時 ｜Yahoo

一號戒備信號仍然生效。天文台說，除非該熱帶低氣壓採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則本港普遍持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會至少維持至下午 6 時。

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：美股日誌｜大市三連升標指再破頂 英偉達績後偏軟

美股連升三日，標普500指數再創歷史新高，首次在6,500點以上收市。英偉達在業績後股價下跌令大市早段受壓，其後該股跌幅收窄，大市轉升。美國經濟數據好過預期，顯示經濟暫時仍然強韌。在星期五的通脹數據之前，金價上升，美元轉弱。俄烏和平進程令人失望，油價轉漲連升兩日，俄羅斯發動對烏克蘭首都機輔歷來最大的轟炸，德國總理默茨表示，兩國元首會談不會發生。

信報：恒指三連挫 北水走資204億最急

港股臨近衝上26000關之際連續3日回吐共3.2%，北水昨終於出手狂沽貨204億元，是「港股通」有紀錄以來最大單日淨走資額，盈富基金（2800.HK）遭大舉減持。市況方面，A股與港股走勢背馳，恒指昨天在期指結算日輕微失守25000關，並與國指雙雙重返逾兩周低位；反觀A股全線向上，AH股溢價更升至逾一個月以來高位，反映A股加速追落後。瑞銀重申看好A股多於H股，料A股相對H股溢價擴大。

AASTOCKS：黃仁勳稱尚未收到來自中國H20晶片訂單

英偉達公司(NVDA)首席執行官黃仁勳周四表示，尚未收到來自中國的H20晶片訂單。 黃仁勳稱，若收到訂單，公司已為下季度生產H20。他又指，英偉達已經開始與美國總統特朗普的政府討論對中國出口Blackwell AI晶片的批准，並補充談判將需要時間。

信報：迷你Labubu隱藏款炒至1188元 單個盲盒官方價79元 狂飆14倍

泡泡瑪特（9992.HK）最新迷你版Labubu盲盒「The Monsters心底密碼系列」昨晚10點正式網上開賣，開售僅60秒鐘，該產品京東、淘寶店鋪等店鋪全部售罄。而在開售前已出現炒價，原本單個盲盒官方定價為79元（人民幣．下同），一組14隻售價1106元，但二手買賣平台顯示，一組叫價最高已衝上2450元，炒高1.22倍，而其中一隻隱藏款最高更以1188元成交，比盲盒原價貴多14倍。

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：《九龍城寨》後傳搶先開拍 導演親揭「陳浩南」鄭伊健客串可能

電影《九龍城寨之圍城》爆紅，全城期待開拍前傳《龍頭》及後傳《終章》，近日導演鄭保瑞亮相網上頻道，披露續作進度，大爆主角林峯今年1月已開始再接受訓練，會先開拍《終章》：「其實兩邊劇本都同時發展緊，既然阿峯訓練中，加上市場上考慮，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢角色未出世。」根據原著漫畫中，有《古惑仔》系列的陳浩南亮相，問到電影版會否照樣請鄭伊健演「陳浩南」一角客串，鄭保瑞就表示機會微乎其微。

Yahoo 娛樂圈：炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛

《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，昨日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。