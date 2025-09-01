黃澤林美網 32 強止步 雷雄德：黃能力可達世界前20 籲政府資助海外比賽費用｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本港網球「一哥」黃澤林出戰美國網球公開賽，雖於 32 強賽事不敵世界排名 15、來自俄羅斯的魯比列夫（Andrey Rublev），但已創下本港網球手參與「大滿貫」男單正賽的歷史。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德今早（1 日）在電台節目表示，黃澤林今次的表現十分值得稱讚，亦可讓本港的網球發展帶到更高層次。雷雄德同時表示，本港跟國際的網球發展水平仍有一段距離，如果黃澤林要更上一層樓，將來要到海外訓練「絕對合理」，網球總會跟政府應考慮提供進一步支援，包括資助出外比賽的費用。

料香港掀「網球熱潮」

雷雄德在港台節目《千禧年代》表示，本港現時有 4 個重點發展的球拍類項目，分別是乒乓球、羽毛球、壁球跟網球，前 3 者的本港運動員都已經在國際級賽事有多次獲獎經驗，網球現時正從後趕上。今次黃澤林參賽有效鞏固了本港過往 30 年來的體育發展，並且令香港網球在國際上有能見度，而且現年 21 歲的黃仍相當年輕，相信他的投入將可在香港掀起一股「網球熱潮」。

雷雄德又指，黃澤林在 32 強賽事對戰魯比列夫，頭盤先贏對手，雖然後來輸兩盤，但在第四盤再追和，要到第五盤才分出勝負，已經充分反映出他的水平，「（黃澤林）佢嘅能力係上到世界前 20、30」，相信其個人前途相當光明。

被問到運動員以外的關鍵因素，雷雄德指他都認識黃父黃悅明，對方會全力支持兒子發展，雷亦相信家長對於子女投入體育運動的態度，已經比 30 年前的「李麗珊年代」正面不少，黃澤林的故事可以讓家長更放心子女在多元方面發展。