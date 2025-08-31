黃澤林美網32強止步 創港將大滿貫佳績

香港網球手黃澤林

香港網球手黃澤林再創佳績，在美國網球公開歷史性打入男單第三圈，打足5盤後不敵世界15強球手魯比列夫，32強止步無緣晉級16強，但都已創下港將在大滿貫的歷來佳績。他賽後表示，在大滿貫比賽晉級是夢寐以求的目標，形容躋身大滿貫對他、團隊和香港都是全新體驗，因此沒有感到壓力。

世界排名173的香港網球「一哥」黃澤林，繼續在美國網球公開賽的神奇之旅。晉級後賽事移師到美網第三大場館比賽，黃澤林在排世界15的對手魯比列夫身上，最初先以6比2贏第一盤，之後魯比列夫連贏兩盤，使盤數反領先2比1。黃澤林即使形勢180度逆轉亦沒有亂陣腳，在第四盤以6比4勝出，盤數2比2打和。黃澤林在人生第一次的第五盤，最終以3比6不敵對手結束，整圈賽事激戰3小時10分鐘，以盤數輸2比3告終，32強止步無緣晉級16強。

賽事期間沒有感到壓力

黃澤林在賽後記者會表示，在大滿貫比賽中晉級是夢寐以求的目標，很幸運可以代表香港晉級大滿貫第三圈，又稱躋身大滿貫對他、團隊和香港都是新鮮事情、全新體驗，因此沒有感到壓力。

親身到美國打氣的黃澤林父親黃悅明形容，兒子的「美網之旅」十分夢幻，因為外圍賽和正賽共6場比賽，對手都有較高的排名，認為兒子仍能有相當好的表現令他感欣慰和開心。黃悅明接受傳媒訪問時提到，觀眾席原本只有約4,000人，後來賽事愈打愈激烈，最終8,000席座無虛席。他指，黃澤林的表現使世界看到香港網球運動員的水準，又透露兒子本月13至14日會在維多利亞公園出戰台維斯盃，之後轉到內地出戰大型賽事。

鄭泳舜：單靠體院支援網球不足

文化體育及旅遊局長羅淑佩對黃澤林的表現感到驕傲，香港體育學院副主席、體育委員會成員鄭泳舜就認為，他奮戰到第五盤才落敗證明香港運動員完全達到國際級水平。鄭泳舜出席一個電台節目後表示，黃澤林目前有很高國際水平，在港訓練可能不足以應付，很多時候要到海外受訓，體院會繼續與其商討如何提供協助，又說單靠體院支援網球運動並不足夠，社會各界若認為香港運動員值得支持，希望也可以盡力提供支援。

