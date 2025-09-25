不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

講到香港網壇，相信大部分人都會只會想起一個人，就是近年在國際舞台冒起的耀眼新星黃澤林（Coleman）。今年Coleman 在邁阿密公開賽成功打入 32 強，更在今年的美國網球公開賽刷新歷史，成為首位躋身第三圈的香港球手，憑住其「搏盡無悔」的表現，堅持夢想的精神創造出歷史性的傳奇。原來Coleman 私底下是一個十分貼地的Gen Z，口味可能跟大部分人都類似呢。

Coleman貼地與網民互動

Coleman 雖然站上國際舞台，但私下依然非常貼地。他早前在 Threads 回答網民提問「開賽前歌單」時，大方分享自己常聽嘅歌手，包括老友 JFFT、Byejack、Tyson Yoshi 以及 YT 大哥等。從歌單所見，Coleman 音樂口味緊貼 Gen Z 喜好，即使經常身處異地訓練及比賽，仍然愛聽香港歌手的作品。

Coleman與YanTing非常老友

Coleman平時亦有想Tyson Yoshi的歌

「亞洲胃」最愛滑蛋叉燒飯

至於飲食方面，Coleman 就毫不掩飾自己的「亞洲胃」。佢受訪時更直言最愛滑蛋叉燒飯，港式口味絕對是comfort food 般的存在。在社交平台上亦可見他就算不在香港，仍經常尋找亞洲菜式解饞。回港時他亦會幫襯街邊小食，其中煎釀三寶當中，Coleman 至愛的就是翠玉瓜。

Coleman受訪時表示最愛滑蛋叉燒飯

Coleman至愛煎釀三寶翠玉瓜

