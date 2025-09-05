黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸

黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 為升中學已鋪路？校服造型超可愛

58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。

黃澤鋒太太陳麗麗於社交平台分享小黃妃「小一生活日記」，小黃妃於校門前擺出V字手勢影相，意外曝光小黃妃入讀屯門區某小學。黃澤鋒又PO出小黃妃著校服嘅照片和學生相，與以往幼稚園時期完全係兩種截然不同嘅感覺，唔少網民感嘆小黃妃大個女，笑起來似足爸爸，又激讚小黃妃，表示入到呢間學校好叻女。

陳麗麗IG影片截圖

