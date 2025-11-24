張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。唔少人都質疑陳麗麗高齡生多個嘅決定，以及黃澤鋒能否擔起頭家，不過兩夫婦一直以來都正面回應，尋日受訪時佢地都直言冇問題！
相比大女「小黃妃」，黃澤鋒夫婦話「小貴妃」最大分別係性格似乎比較獨立，會瞓落BB床，相反大女由細到而家都係要跟父母瞓。多咗位千金之後，陳麗麗話有時細女夜晚唔肯瞓搞到凌晨5點，到第二日一早要起身陪大女返學，呢下就感受到湊2個嘅辛苦。
之前「小黃妃」對於做家姐顯得好開心，而家「小黃妃」都會幫手湊細妹，提爸爸媽媽幫妹妹換片，有時仲整蠱黃澤鋒同陳麗麗叫佢地聞真啲妹妹係咪「開大」。黃澤鋒又話會同大女講明「我愛你之餘亦都愛妹妹，愛妹妹亦都愛你」。「我好醒目㗎……要話清楚畀佢聽。而家小朋友好精，郁少少佢已經有反應，我亦都處理得好好。」
成為兩女之父，黃澤鋒相當開心，直情以啤牌作比喻。「人生幾開心呢，能夠有『囡俘』，三條Queen，殺梗你！」。當然黃澤鋒都話係消耗精力嘅，但就笑住話「我覺得去到我啲age（年紀），又唔使出去蒲嘅，消耗都係佢啫？有幾可，有兩個女，加埋我老婆三個，幾幸福呀！」。記者問經濟有冇壓力，黃澤鋒爽快回應話「冇乜壓力，講真，坦白講，多有多使，少有少使。」，太太陳麗麗隨即補充「其實應該講係原動力，唔係壓力」。澤鋒也表示「我就一個禮拜做七日架喇，其實有咩壓力？我又唔諗住退休嘅。咁更加冇壓力啦，咪同佢地一齊成長囉」，然後兩公婆講到跟進大女學習進度嘅喜悅，相信佢地都係真心喜歡父母呢個角色。
