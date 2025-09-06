藝人黃澤鋒嘅太太陳麗麗，喺58歲之齡以人工受孕懷有第二胎，引來唔少網民討論。預產期喺9月嘅陳麗麗，今朝喺社交平台分享細女出世嘅喜訊，並寫道「歡迎你來到這個世界」，又披露細女乳名叫「小貴妃」。

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 家姐小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 家姐小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 家姐小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚，又拖住手為媽咪打氣。見到妹妹嘅小黃妃似乎相當高興，每張同妹妹嘅合照都展露甜美笑容，仲初次抱住妹妹。而初生嘅「小貴妃」 睇落面圓圓又紅潤，好靚女，恭喜晒！

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 家姐小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 家姐小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 家姐小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！