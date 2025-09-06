熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
馬鞍山男警失蹤案｜周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信：不會用「營救」來形容行動｜Yahoo
早前失蹤並在柬埔寨致電返港求救的馬鞍山警員，已證實安全返港。警務處處長周一鳴今早（6日）見記者時確認，該名人員已在周四（4日）返港，並已遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面
溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
勝景遊新疆旅行團車禍一死三傷 駐京辦入境事務組已派員到當地協助
【Now新聞台】勝景遊一個新疆旅行團周三在獨庫公路發生車禍，造成一死三傷，駐京辦入境事務組已派員到當地協助。 涉事旅行團是勝景遊「熊貓專列成都號」南北疆18天旅行團，8月27日出發，團費近10萬元；根據行程簡介，會到訪新疆天山天池、賽里木湖等景點。勝景遊在社交網站發文交代事件，指旅行團周三以四人一車方式在獨庫公路遊覽期間，其中一架車不幸發生車禍，車上四人受傷送院治理，其中一人不幸於當晚離世；勝景遊在意外發生後，即時派遣工作人員前往支援及陪同死者家屬到當地。勝景遊對意外深感難過，向受影響團友及家屬致以最深切慰問，會與各單位保持緊密聯繫。旅監局證實周三接獲勝景遊通報旅行團發生車禍，據他們了解，涉事團友均有購買旅遊保險，收到通報後，旅監局已聯絡入境處及新疆相關部門，同團其餘16人正由當地導遊陪同繼續行程。入境處獲悉事件後，即時透過駐京辦及旅監局了解，亦與勝景遊及當事人家屬取得聯繫；駐京辦入境事務組已派員到當地提供協助，會繼續與涉事單位保持緊密聯繫。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
打風評估｜一號戒備信號今日大部份時間維持 將評估周日是否需改發三號｜不斷更新｜Yahoo
一號戒備信號現正生效。天文台今早（6日）表示，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今日日間與香港保持約 500 公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
獨家消息︱柬埔寨失蹤警員已回港 案件交由O記跟進︱Yahoo
《Yahoo新聞》接獲消息，日前於柬埔寨失蹤警員昨日已安全回港。消息指，他已辭職。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
熱氣球嘉年華｜ 大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，令專程購票入場的市民及旅客大感失望，消委會、海關均接獲投訴和舉辦。大會飛行專家、英國飛行教練官 Andy Austin 在場接受《Yahoo 新聞》訪問時表示，不認為活動存在安全問題，「這是他們的意見，我不知道他們為什麼會做出這個（沒有載客許可）決定。」Yahoo新聞 ・ 15 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
日航機師起飛前飲酒 調查揭曾篡改酒測日期 7 年前已因飲酒被列嚴格監察︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本航空一名 64 歲機師承認上月在夏威夷執勤前飲酒，並多次竄改酒精測試儀日期以逃避檢測，事件導致航班大幅延誤。日本航空表示，該名國際航線機師早在 7 年前已因飲酒問題而被列為需嚴格監察對象，當時他曾承諾戒酒。今次事件發生前，他曾使用酒精測試儀約 60 次，結果均顯示體內仍有酒精，其後改動部分測試日期。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
關楓馨煙韌孖男友玩鏡 甜蜜耍花槍閃盲網友
【on.cc東網專訊】藝人關楓馨（Fabienne）曾參選2021年度香港小姐，雖然最終落選，但仍成功簽約無綫，更很快獲安排主持節目以及參演劇集，明顯備受力捧。她自6月認愛現年29歲的前港隊欖球員徐灝晴（Hugo）後，兩人便愛得高調，繼早前兩人拍攝「你跑我追」短東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
看不出快50歲、舒淇狀態超逆天！現身威尼斯街頭、背心＋寬褲鬆弛高級感拉滿、同款單品搜出來
不只狀態超好，還直接把「逆齡穿搭教科書」同步到威尼斯！一身黑色背心搭配深藍色寬褲，看似極簡，但細節全是高段位操作，鬆弛感拿捏得恰到好處。舒淇把寬鬆的版型穿得不邋遢、不懶散，反而帶著隨性中透著奢感的最高境界。她手拎BV Campana包款、身邊還拉著一咖Odyssey Intre...styletc ・ 1 天前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 1 天前
移日失敗Brian疑重開YouTube頻道 教30歲如何裸辭財自｜網上熱話(有片)
曾因「裸辭」移居日本後生活費告急、公開募資而引發批評的YouTuber「Brian在日本住」，近日被揭發刪除所有影片，更傳出太太Luna已經離開了他。當一眾網民以為Brian自此退出YouTube界時，網民發現疑似Brian重返YouTube平台，並推出新頻道，講解如何可以30歲裸辭並實現財富自由，讓網民大感驚訝。am730 ・ 1 天前
泡泡瑪特海外攔截791萬件假貨
內地媒體報道，面對假冒偽劣、違法侵權的產品問題愈加嚴重，泡泡瑪特（9992.HK）已在27個國家和地區完成海關備案，逐步開啟境外海關攔截侵權產品；截至目前，共攔截假貨總數791萬件，涉及240多個批次。信報財經新聞 ・ 9 小時前