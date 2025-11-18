黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。

全面實名制對場地構壓力

近年黃牛問題備受關注。不少觀眾期望能採用實名制，以遏止門票高價轉售。Cityline 執行董事及總經理林永存受訪時指，Cityline 樂意採用實名制，但實名驗證會增加入場時間，尤其香港演出常有大量海內外觀眾，核實不同地區的身份證明文件對場地及主辦方構成壓力。「Cityline 只係其中一個環節，實際考慮的時候，要睇節目嘅性質、觀眾來源，場館要考慮入場時間、當日節目編排時間、交通、天氣等等。」他續指，近日有主辦方採用「部份實名」，如限定一場「實名場」或推出實名 VIP 門票，Cityline 會提供所有可行協助，「技術、服務等各方面我哋都準備好」。

廣告 廣告

林永存強調 Cityline 樂於推行實名制和使用動態二維碼打擊黃牛和假飛， 惟兩者均受香港條件局限。

開售日設心戰室堵惡意搶飛程式

為從源頭打擊黃牛，Cityline 在熱門演唱會開售當日設立「心戰室」，實時監察不尋常交易，攔截惡意程式，包括頻繁驗證顧客是否真人。「不過道高一尺、魔高一丈，佢哋會演進，睇住我哋嚟打，佢哋改之餘，我哋都即刻賽後檢討，更新防備系統，所以呢個係一場持久戰。」林強調 Cityline 的宗旨是為本地和海外觀眾提供公平、公正、透明服務，「急大家所急」。

廿人持相同二維碼入場方知受騙

除了黃牛問題，假飛都日益猖獗。警方早前先後打擊兩個出售假演唱會門票的詐騙集團，檢獲一批總值超過 50萬的仿冒 Cityline 門票，涉及歌手包括周杰倫、BLACK PINK、Tyson Yoshi 等人演唱會。林永存表示，公司一直致力打擊假飛，不時增加實體門票的防偽特徵，另與警方保持緊密聯繫，包括協助辨認門票真偽。不過他亦指出，以二維碼驗證的門票較難加入仿偽，「以前曾經有一個演唱會，佢（騙徒）就用靜態二維碼印飛，不停賣同一個二維碼。去到現場，十幾二十個人都拎住同一張飛，第一個到場入到，其他人入唔到，真係好慘」。

警方早前破獲跨境假飛集團，檢獲大批演唱會的假門票。（警務處圖片）

動態二維碼難造假惟需穩定網絡

他指出解決假飛的「終極做法」是使用「動態二維碼」驗證，購票人士需下載指定應用程式，程式內的二維碼每隔幾秒會由售票方更新，舊碼隨即失效，無法以截圖造假，近日亦有演唱會採用此做法。不過，動態二維碼需要持續連接網絡更新，香港人口密集，網絡接收斷斷續續，因此較難全面應用，「如果場館有萬幾人聚集的話，一人多就上唔到網。如果動態二維碼要做得到，必須要香港整體網絡能力能夠提升先得」。他透露，公司平日會派員主動在網上搜尋可疑門票，一有發現便會轉交警方跟進，並再次呼籲市民循官方渠道購票，免蒙受損失。

Cityline 執行董事兼總經理林永存（右）及機構業務主管陳業恆（左）。

推「退票保險」減跨境觀眾損失

Cityline 機構業務主管陳業恆則表示，近年節目觀眾有年輕化和國際化的趨勢，部份節目有高達七成非本地觀眾，亦有節目觀眾平均年齡僅十四、十五歲，主辦單位亦會針對這些族群製作節目。Cityline 近日試行新的退票政策，觀眾可以相等門票價格一成的價錢購買退票保險，萬一購票後臨時有事不能到場，可提交證明申請退票。林永存指希望新服務回應客人需求，減少跨境觀眾損失。