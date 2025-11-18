四大飲食平台網購優惠碼大放送！
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。
全面實名制對場地構壓力
近年黃牛問題備受關注。不少觀眾期望能採用實名制，以遏止門票高價轉售。Cityline 執行董事及總經理林永存受訪時指，Cityline 樂意採用實名制，但實名驗證會增加入場時間，尤其香港演出常有大量海內外觀眾，核實不同地區的身份證明文件對場地及主辦方構成壓力。「Cityline 只係其中一個環節，實際考慮的時候，要睇節目嘅性質、觀眾來源，場館要考慮入場時間、當日節目編排時間、交通、天氣等等。」他續指，近日有主辦方採用「部份實名」，如限定一場「實名場」或推出實名 VIP 門票，Cityline 會提供所有可行協助，「技術、服務等各方面我哋都準備好」。
開售日設心戰室堵惡意搶飛程式
為從源頭打擊黃牛，Cityline 在熱門演唱會開售當日設立「心戰室」，實時監察不尋常交易，攔截惡意程式，包括頻繁驗證顧客是否真人。「不過道高一尺、魔高一丈，佢哋會演進，睇住我哋嚟打，佢哋改之餘，我哋都即刻賽後檢討，更新防備系統，所以呢個係一場持久戰。」林強調 Cityline 的宗旨是為本地和海外觀眾提供公平、公正、透明服務，「急大家所急」。
廿人持相同二維碼入場方知受騙
除了黃牛問題，假飛都日益猖獗。警方早前先後打擊兩個出售假演唱會門票的詐騙集團，檢獲一批總值超過 50萬的仿冒 Cityline 門票，涉及歌手包括周杰倫、BLACK PINK、Tyson Yoshi 等人演唱會。林永存表示，公司一直致力打擊假飛，不時增加實體門票的防偽特徵，另與警方保持緊密聯繫，包括協助辨認門票真偽。不過他亦指出，以二維碼驗證的門票較難加入仿偽，「以前曾經有一個演唱會，佢（騙徒）就用靜態二維碼印飛，不停賣同一個二維碼。去到現場，十幾二十個人都拎住同一張飛，第一個到場入到，其他人入唔到，真係好慘」。
動態二維碼難造假惟需穩定網絡
他指出解決假飛的「終極做法」是使用「動態二維碼」驗證，購票人士需下載指定應用程式，程式內的二維碼每隔幾秒會由售票方更新，舊碼隨即失效，無法以截圖造假，近日亦有演唱會採用此做法。不過，動態二維碼需要持續連接網絡更新，香港人口密集，網絡接收斷斷續續，因此較難全面應用，「如果場館有萬幾人聚集的話，一人多就上唔到網。如果動態二維碼要做得到，必須要香港整體網絡能力能夠提升先得」。他透露，公司平日會派員主動在網上搜尋可疑門票，一有發現便會轉交警方跟進，並再次呼籲市民循官方渠道購票，免蒙受損失。
推「退票保險」減跨境觀眾損失
Cityline 機構業務主管陳業恆則表示，近年節目觀眾有年輕化和國際化的趨勢，部份節目有高達七成非本地觀眾，亦有節目觀眾平均年齡僅十四、十五歲，主辦單位亦會針對這些族群製作節目。Cityline 近日試行新的退票政策，觀眾可以相等門票價格一成的價錢購買退票保險，萬一購票後臨時有事不能到場，可提交證明申請退票。林永存指希望新服務回應客人需求，減少跨境觀眾損失。
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
加比爾或唞至明年1月
【Now Sports】英超榜首隊阿仙奴的中堅加比爾，或因大腿傷需要休戰數星期。現年27歲的中堅加比爾（Gabriel Magalhaes），於上周末代表巴西對塞內加爾的友賽受傷，一拐一拐地離場，賽後已返回倫敦接受球會治理。BBC引述消息指，這名中路守將至少將休戰4星期，甚至可能唞到明年1月。加比爾受傷來得不合時，如今他肯定錯過下周日對熱刺的北倫敦打吡大戰。加比爾與沙利巴本季鎖守中路幾乎密不透風，兵工廠開季至今只失5球，是位列榜首的主因。在加比爾養傷情況下，其位置料由恩卡比亞或莫斯基拉頂上。阿仙奴本來已有馬天尼利、約基利斯、哈伐斯及馬度亞基等人養傷，如今再添加比爾，實力難免受損。now.com 體育 ・ 4 小時前
59歲貨車司機撞斃孕婦被控危駕致死 被告不作供 押後12.17結案
懷孕 16 至 18 周孕婦，2024 年 1 月 9 日在觀塘橫過馬路時，遭貨車撞倒昏迷，留醫兩日後不治。涉事 59 歲男司機被控「危駕致他人死亡」罪，他否認控罪，案件周二（18 日）在區域法院踏入第二日審訊。辯方指被告不作供，亦不傳召證人，官押後至 12 月 17 日結案陳詞。法庭線 ・ 17 小時前
貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引 容許引擎失靈照起飛：可以賴邊個？係咪賠返個細佬畀我？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時墮海，導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構昨（ 18 日）發佈初步報告。兩名死者家屬同日曾與民航調查機構會面。其中30歲死者的胞姐陳小姐接受《Yahoo新聞》查詢時表示，機構代表在會上引述報告指， 4 號發動機的反推裝置無法運作，惟對方未有提及該問題在起飛前已經發現，直至家屬再讀報告才知悉。「你明知出發前已經有問題，你確保唔到係咪要用 4 號引擎，都照畀佢起飛，咁一有事就死梗，可以賴邊個呢？係咪賠返個細佬畀我吖？唔係㗎嘛。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
牙比瑞奧蘇齊晉身決賽周
【Now Sports】西班牙、比利時、瑞士與奧地利周二在世界盃外圍賽都保持原來的榜首領先優勢，晉身來年決賽周，惟獨丹麥寡不敵眾被蘇格蘭以4:2打敗，後者激昂晉身決賽周。歐洲盟主西班牙在E組迎戰土耳其，狂牛開賽初段就由奧姆先開紀錄，不過由於該隊今仗輸6球尚且可保首名，難免鬆懈，被土耳其連入兩球，最終由奧耶沙巴扳平2:2。狂牛今屆外圍賽首度失分，仍足以16分成為小組首名，少3分的土耳其以次名轉戰附加賽。J組的比利時以7:0大勝列支敦士登，以18分首名出線。B組的瑞士與科索沃各一言和，仍足以得14分獲首名，連續6屆入決賽周。H組的奧地利主場以1:1逼和波斯尼亞，力保首名晉級。最富戲劇性是蘇格蘭在C組補時連入兩球，以4:2擊敗丹麥。麥湯文尼於上半場3分鐘為蘇格蘭先開紀錄，海倫於57分鐘射入12碼扳平，惟丹麥4分鐘後有阿斯姆斯基斯甸臣兩黃變一紅被逐。當沙卻蘭於78分鐘入波，丹麥旋即由杜古扳平。以為丹麥力保和波得首名，蘇格蘭卻於補時憑迪恩尼及麥奇連各入一球，戲劇性贏4:2。蘇格蘭最終以13分，兩分之微反壓丹麥直接出線。now.com 體育 ・ 2 小時前
科大擊敗理大、浸大籌辦新醫學院｜本港千萬富翁人口增至 39.5 萬人｜許紹雄出殯 契女佘詩曼哭腫雙眼 ｜11 月 18 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 18 日，星期二。受強烈東北季候風影響，今晚至明早天氣顯著轉涼，本港市區氣溫會逐步降至約 14 度，新界部分地區更會寒冷。明日日間多雲乾燥，最高約 17 度，吹清勁偏北風，紫外線指數預測約為 4 ，屬中等水平，大家記得添衣保暖兼多喝水。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 10 小時前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 3 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
冷鋒抵港 今日降至最低15度 長者安居協會倡洋蔥式穿搭助保暖
香港天文台昨日發出特別天氣提示，一道冷鋒會自昨午夜前後橫過廣東沿岸，今日本港天氣顯著轉涼，明日及周四市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯；提醒市民留意天氣變化，注意保暖。長者安居協會亦提醒長者注意保暖，又提到患有慢性呼吸病如哮喘的長者，更容易因天氣轉涼而病情惡化；協am730 ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 19 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 22 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 1 天前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 15 小時前